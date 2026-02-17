舊金山中華總商會 「財神到」慶典迎火馬年

華埠花園角廣場舉辦農曆新年暨財神到（Choy Sun Doe），慶祝農曆4724年正月初一，同時迎來60年一遇的「火馬年」。（舊金山中華總商會提供）

「恭喜發財、新年快樂！」舊金山 中華總商會（San Francisco Chinese Chamber of Commerce）16日宣布，於17日上午11時，在華埠 花園角廣場（Portsmouth Square）舉辦農曆新年暨財神到（Choy Sun Doe）慶典，慶祝農曆4724年正月初一，同時迎來60年一遇的「火馬年」。

主辦方表示，2026年為馬年，並配以五行之「火」，象徵成長、突破與動能，是推動轉型與前進的重要年份。今年活動主題定為「馬到成功」，並為3月7日舉行的舊金山中華新年大遊行暖身造勢。

活動當天將舉行2026年新一條「金龍」點睛儀式、傳統財神到賀歲儀式、舞獅表演及文化慶祝活動，民眾可與中國傳統神祇合影留念。現場並將限量發放紅包及玩具，數量有限，先到先得。

主辦方指出，儘管17日可能下雨，活動也將風雨無阻舉行，強調「天氣不會削弱火馬年的歷史意義，也不會減少社區支持小商戶與文化機構的重要性」。

多位城市政要及社區領袖預計出席，包括舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、前市長勃朗（Willie Brown）、加州 主計長郭嫻（Malia Cohen）、州參議員威善高（Scott Wiener）、州眾議員楊馳馬（Matt Haney），以及市議長孟達文（Rafael Mandelman）等人，多個市府部門首長與華埠社團代表亦將到場。

中華總商會表示，華埠的活力來自社區的參與。「60年一遇的火馬年，呼喚更大膽的慶祝、更緊密的團結，以及對小商戶與文化傳承更明確的支持。」

主辦單位邀請媒體與公眾踴躍出席，共同見證火馬年揭開序幕，也為華埠新一年的經濟與文化發展注入信心。活動詳情及新年遊行資訊可上網查詢：www.chineseparade.com。