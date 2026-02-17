我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

舊金山中華總商會 「財神到」慶典迎火馬年

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠花園角廣場舉辦農曆新年暨財神到（Choy Sun Doe），慶祝農曆4724年正月初一，同時迎來60年一遇的「火馬年」。（舊金山中華總商會提供）
華埠花園角廣場舉辦農曆新年暨財神到（Choy Sun Doe），慶祝農曆4724年正月初一，同時迎來60年一遇的「火馬年」。（舊金山中華總商會提供）

「恭喜發財、新年快樂！」舊金山中華總商會（San Francisco Chinese Chamber of Commerce）16日宣布，於17日上午11時，在華埠花園角廣場（Portsmouth Square）舉辦農曆新年暨財神到（Choy Sun Doe）慶典，慶祝農曆4724年正月初一，同時迎來60年一遇的「火馬年」。

主辦方表示，2026年為馬年，並配以五行之「火」，象徵成長、突破與動能，是推動轉型與前進的重要年份。今年活動主題定為「馬到成功」，並為3月7日舉行的舊金山中華新年大遊行暖身造勢。

活動當天將舉行2026年新一條「金龍」點睛儀式、傳統財神到賀歲儀式、舞獅表演及文化慶祝活動，民眾可與中國傳統神祇合影留念。現場並將限量發放紅包及玩具，數量有限，先到先得。

主辦方指出，儘管17日可能下雨，活動也將風雨無阻舉行，強調「天氣不會削弱火馬年的歷史意義，也不會減少社區支持小商戶與文化機構的重要性」。

多位城市政要及社區領袖預計出席，包括舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、前市長勃朗（Willie Brown）、加州主計長郭嫻（Malia Cohen）、州參議員威善高（Scott Wiener）、州眾議員楊馳馬（Matt Haney），以及市議長孟達文（Rafael Mandelman）等人，多個市府部門首長與華埠社團代表亦將到場。

中華總商會表示，華埠的活力來自社區的參與。「60年一遇的火馬年，呼喚更大膽的慶祝、更緊密的團結，以及對小商戶與文化傳承更明確的支持。」

主辦單位邀請媒體與公眾踴躍出席，共同見證火馬年揭開序幕，也為華埠新一年的經濟與文化發展注入信心。活動詳情及新年遊行資訊可上網查詢：www.chineseparade.com。

世報陪您半世紀

華埠 舊金山 加州

上一則

新一波冷空氣報到 恐罕見低海拔降雪

下一則

年輕軟體開發員登灣區最高收入群體 比率高於其他職業

延伸閱讀

金山華埠新年花市 熱迎火馬年 綿綿細雨無阻民眾熱情

金山華埠新年花市 熱迎火馬年 綿綿細雨無阻民眾熱情
女兒參與「胡桃鉗」演出要求先供電歌劇院？羅偉否認

女兒參與「胡桃鉗」演出要求先供電歌劇院？羅偉否認
達協議 停課歇 金山公校2/18日復課

達協議 停課歇 金山公校2/18日復課
羅偉赴中領館賀新春 觀機器人舞獅驚嘆

羅偉赴中領館賀新春 觀機器人舞獅驚嘆
羅偉促成舊金山學校重開 18日返校

羅偉促成舊金山學校重開 18日返校

熱門新聞

華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

2026-02-11 16:18
官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

暴風雪來襲 太浩湖恐寸步難行 氣象局：16日晚最嚴重

2026-02-14 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀