金山華埠新年花市 熱迎火馬年 綿綿細雨無阻民眾熱情

記者李怡／舊金山報導
週日下雨天阻擋不了灣區民眾逛農曆新年花市的熱情。（記者李怡╱攝影）
農曆新年將至，舊金山華埠一年一度的新年花市上周末登場。雖然周日(15日)細雨綿綿，但無阻民眾熱情，數以千計市民與遊客撐傘穿梭於花香與人潮之中，在雨中感受濃濃年味，迎接即將到來的火馬年。

今年花市設有超過120個攤位與美食攤檔，各式鮮花、年花盆栽、水果、糖果與新年裝飾用品。主辦方中華總商會表示，花卉在華人傳統中象徵新生與希望，若花朵於農曆新年當日盛開，更寓意來年興旺發達。

柑橘與橙子是現場最搶手的年節水果，象徵吉祥、財富與好運，因其金黃色澤有如黃金，常被擺設於家中或互相贈送。各式賀年糖果亦琳瑯滿目。

除了年貨採買，現場還有中國傳統魔術、雜技、民俗舞蹈與粵劇表演，雨中舞獅依舊精神抖擻，引來陣陣掌聲。今年花市更增設藝術專區，包括大型充氣藝術裝置、絲網印刷工作坊、小誌市集及互動拍照區，吸引不少家庭與年輕族群參與。

花市開幕當日，多位市府官員到場祝賀，包括市長羅偉（Daniel Lurie）、警察局長劉力一（Derrick Lew）、縣警長宮本（Paul Miyamoto），以及多位市議員和社區領袖，共同為新春揭開序幕。

花市期間，華埠多條道路封閉，包括都板街由百老匯街至加州街路段、Pacific大道由Stockton街至Columbus大道，以及Jackson街Stockton至Kearny街之間。市交通局亦調整12-Folsom/Pacific巴士路線，以配合活動進行。

這場為期兩天的花市，是舊金山農曆新年慶祝活動的序曲，接下來數周將有連串慶祝活動，並於3月7日舉行盛大的農曆新年大遊行。該遊行始於1853年，現已成為亞洲以外規模最大的農曆新年慶典之一。

細雨中，攤販忙碌招呼顧客，長者精挑細選年花，孩童在父母陪伴下提著橙子穿梭人群。雨水打在身上，卻澆不熄華人迎春的喜悅。華埠在花香與笑聲中，正式迎來火馬年的熱鬧開端。

