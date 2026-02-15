南灣官員慶祝超級盃成功 描繪體育盛事未來

我的頻道

聖荷西訊
超級盃開賽前一周，聖荷西體育局、聖荷西旅遊局和聖荷西市政府在南灣地區組織的各種活動吸引了大量球迷。(美聯社)
南灣地區的官員沉浸在成功舉辦第60屆超級盃的喜悅之中，但不會就此止步。因為NCAA「瘋狂3月」籃球錦標賽和FIFA世界盃的比賽即將到來。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，「舉辦三場大型體育賽事對我們地區來說是重要的里程碑，對城市和南灣地區來說也是一個真正具有歷史意義的時刻，」聖荷西市經理馬奎爾(Jennifer Mcguire)表示，，即將到來的籃球和足球比賽「將進一步鞏固聖荷西作為南灣地區體育、藝術和娛樂中心的地位」。

雖然幾乎所有NFL官方賽事都在舊金山舉行，但在超級盃開賽前一周，聖荷西體育局、聖荷西旅遊局和聖荷西市政府在南灣地區組織的各種活動仍然吸引了大量球迷。聖荷西市的一份關於市中心人流量的報告顯示，1月31日至2月8日期間，市中心接待了約45.9萬名獨立訪客。其中，7日是客流量最高的一天，約有15.3萬人湧入市中心參加Dom Dolla街區派對和聖佩德羅超級節（San Pedro Super Fest）活動。

聖荷市首次在市中心設立娛樂區，允許顧客將特定飲品帶出酒吧和餐廳，這一舉措為聖佩德羅廣場帶來了近4.8萬名遊客，包括超級盃比賽前周六的2.29萬人。

Nuvo Hospitality總裁穆爾維希爾(David Mulvehill)最初對市政府預計本周外地遊客數量持懷疑態度。 他說，事實證明他錯了，並讚揚了市政府及其合作夥伴。 「我低估了他們對聖荷西作為球迷旅遊目的地的重視程度。他們在市場推廣和城市周邊活動的組織方面做得非常出色，」他說。

慶祝活動不僅限於市中心。Santana Row為期四天的「超級街區周末」和「超級盃賽前派對」也吸引了大量遊客。該購物中心的NFL快閃店銷售額超出預期60%，餐廳老闆也表示，整個周末客流量和銷售額都非常強勁。

Santana Row 所有者 Federal Realty 行銷總監納瓦萊特(Collette Navarette) 表示，繼超級盃活動取得成功之後，他們計畫在 6 月和 7 月的世界盃比賽期間舉辦更多活動。

聖克拉拉市在李維體育場舉辦了第60屆超級盃，市長吉爾莫(Lisa Gilmor)讚揚了多個市政部門的協調工作，確保了比賽順利進行。

「這場盛事的成功並非依靠新聞稿或擺拍，而是源於這座雖小卻充滿活力的城市腳踏實地地完成了各項工作。」吉爾莫說，「體育場是聖克拉拉的，所有工作都是聖克拉拉的任務。」

這一周也並非一帆風順。從周日凌晨到周一凌晨的24小時內，市中心發生了七起槍擊事件，造成兩人死亡。

聖荷西市議員托迪洛斯（Anthony Tordillos）表示，暴力事件破壞了原本美好的周末。 「有鑑於此，我正在優先考慮如何改善夜間安全，以便為今年的更多活動做好準備。但更重要的是，要關注整體安全，因為不僅僅是遊客，每個人都應該擁有一個安全的市中心，」他說。

聖荷西體育管理局執行主任波奇 (John Poch) 表示，他和他的團隊周二休息了一天，然後回到工作崗位，為3月的 NCAA 錦標賽做準備。這是聖荷西 2026 年的下一個重要賽事。

灣區官員慶祝主辦超級盃成功, 並展望未來。左起聖塔克拉拉市長吉爾莫、屋崙市長芭芭...
灣區官員慶祝主辦超級盃成功, 並展望未來。左起聖塔克拉拉市長吉爾莫、屋崙市長芭芭拉李、灣區主辦委員會主席詹莫哈默德、聖荷西市長馬漢。(美聯社)

涉兒童性交易 聖荷西中學副校長被捕

學生減少、預算限制…聖荷西聯合學區明年擬關閉9小學

聖荷西最知名的Pacific Rim商場 喜迎馬年新春 特邀龍舞獅團到場2月21 日（周六）下午3時及4時 分別在Pacific Rim I & II 舉行迎財納福迎好運 歡迎灣區各界踴躍參加

財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光

聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

