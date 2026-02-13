太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

入冬以來，灣區 經歷了近一個月的乾燥晴朗天氣後，太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日(President Day)三天連假。不少灣區民眾計畫翻越唐納關（Donner Pass）或前往南太浩滑雪度假，但交通單位提醒，周末後段恐迎來更強風暴，返程之路可能相當艱辛。

目前內華達山脈（Sierra）已開始降雪，預計本周日還有一波低於往年高度的降雪系統到達。這意味著積雪可能從海拔約5500呎開始出現，亦即過了唐納關後，路段就可能出現結冰與積雪情況。灣區本身也將迎來數吋降雨，山區駕駛條件勢必更加危險。

Caltrans發言人歐康納爾（John O’Connell）表示，更令人擔憂的是周末稍晚抵達的第二波風暴，強度可能高於第一波，且氣溫更低，將進一步拉低雪線高度。「周末後半段天氣會更糟，如果計畫周一返程，請做好心理準備，路程肯定會很漫長。」

若第二波風暴如預期於周六至周一間影響山區，返程高峰可能與連假車潮重疊，屆時不僅輪胎鍊條管制時間拉長，交通流量也將明顯增加。歐康納爾直言：「周一從山區回來可能會非常艱難。」

他建議旅客若要上山，最好在周五清晨出發，避開主要風雪時段；周六早上也可能出現短暫天氣空檔。至於周日或周一返程者，務必預留充足時間，「耐心駕駛，因為這將是一段很長的路程。」

交通單位提醒民眾務必備妥應急物資，包括食物、飲用水、保暖衣物、手機充電設備，以及滿油油箱或充足電量。車上應準備雪鍊、鏟雪工具與刮冰器，以防在滑雪場停車場或旅館外被積雪困住。若因事故或打滑導致封路，車輛可能需原地等待相當長時間。

出發前應密切關注氣象資訊與即時路況。建議查閱NWS Sacramento與NWS Reno社群平台更新，並使用Caltrans的QuickMap應用程式查看即時封路與鍊條管制資訊。交通局亦提供即時道路攝影機畫面，旅客可透過地圖點選查看實況。

此外，儘管目前預報顯示風勢可能減少濃霧機率，但中央谷地與灣區近期頻繁出現的tule霧（低輻射霧）仍不可輕忽。駕駛人應減速行駛、開啟近光燈、注意路面白色「霧線」標示，並保持足夠安全距離。