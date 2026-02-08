「舊金山中心購物商場」競標本月結束 已有4家開發商角逐

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
舊金山中心購物商場昔日繁華的景象。(谷歌地圖)
舊金山一家已關閉的購物中心，可能以極低的價格出售， 媒體探查出可能的買家是誰。

舊金山紀事報報導，舊金山中心購物商場（San Francisco Centre mall）結束了在市中心長達40年的營運後，位於第五街和市場街交匯處的這處物業可能即將易主，而且很可能以大幅折扣價出售。一場備受矚目的競標預計將於本月結束，至少有四家本地開發商競相收購這處毗鄰主要交通樞紐、面積達150萬平方呎的綜合體。

知情人士透露，曾對該物業進行評估的潛在買家包括TMG Partners、Prado Group、Presidio Bay Ventures和舊金山復甦基金（San Francisco Recovery Fund）。潛在買家都是總部位於舊金山的房地產投資者和開發商，與當地有著密切的聯繫，並且可能採取不同的重建策略。他們的項目涵蓋混合用途城市改造、多戶住宅項目以及以創造宜居環境為重點的適應性再利用。

據房地產消息人士透露，商業房地產經紀公司世邦魏理仕（CBRE）正尋求以至少1億美元的價格出售該購物中心，相當於每平方呎約67美元。這塊位於市中心黃金地段、占地超過5英畝的地塊，10年前的估值超過10億美元。

目前尚不清楚是否有任何全國性企業競標者有意收購位於市場街865號的此物業。如果沒有，那麼對於這處曾經是舊金山市中心零售走廊核心地帶的物業而言，無疑會顯得格外冷清。

對於幾代灣區居民來說，這家位於市中心的購物中心（前身為韋斯特菲爾德中心）是他們找到第一份工作、放學後閒逛、在高聳的玻璃穹頂下觀看電影以及年節假日購物的場所。它的未來走向一直是人們熱議的話題，也尤其受到關注疫情後市中心復興的市政府官員的關注。

對城市領導人來說，這座空置的購物中心已成為振興市中心的沉重負擔，其昏暗的店面和緊閉的入口象徵著商業核心區面臨的挑戰。近年來，官員和房地產專家提出了各種方案來重新利用這片巨大的空間，從匹克球場到互動娛樂場所，再到大學校園。前市長布里德（London Breed）甚至建議將其改造成足球場。

舊金山 房地產 疫情

首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

人口普查：千禧世代 舊金山最集中

