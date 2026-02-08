六旗集團全新季票9日上路 41個遊樂園怎麼買票才能省鈔票？

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
諾氏百樂坊是六旗集團最受歡迎的樂園之一。(谷歌地圖)
2月9日起六旗集團的41個遊樂園，將分為四個區域，花一點時間把新規則搞清楚，買對了季票的消費者可以省下大把鈔票。

聖荷西信使報報導，六旗樂園將對其最受歡迎的季票之一進行全新升級，以接近單日票價的價格，將諾氏百樂坊（Knott's Berry Farm）和六旗魔術山（Magic Mountain）以及北加州、亞利桑納州和墨西哥的其他樂園的入場券捆綁在一起，成為全新的六旗西部區域季票，可用於八個遊樂園和水上樂園。

新啟動區域通行證計畫，並限時推出金卡季票，諾氏樂園售價140美元，魔術山樂園售價90美元，持此卡可暢遊西部地區所有六旗樂園。魔術山樂園的銀卡季票將於2月9日昇級為金卡季票，並包含西部地區六旗樂園的入場資格。諾氏樂園不提供銀卡季票。

已購買2026年諾氏樂園金卡季票或魔術山樂園銀卡／金卡季票的遊客，將自動獲得西部地區樂園的入場資格，包括：諾氏百樂坊及水上樂園（Knott's Berry Farm and Soak City）、六旗魔術山及水上樂園（Six Flags Magic Mountain and Hurricane Harbor）、北加州Vallejo六旗探索王國樂園（Six Flags Discovery Kingdom）、加州大美洲樂園（California's Great America）、北加州康科德六旗颶風港水上樂園（Six Flags Hurricane Harbor Concord）、亞利桑納州鳳凰城六旗颶風港水上樂園水上樂園（Six Flags Hurricane Harbor Phoenix）、六旗墨西哥樂園（Six Flags Mexico）、墨西哥Oaxtepec六旗颶風港水上樂園（Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec）。

如果您打算大部分時間都玩在諾氏百樂坊或魔術山樂園，就不要為了省幾塊錢而購買價值75美元的六旗探索王國樂園金卡，因為您首次使用金卡的樂園將成為您的主場樂園，您的各種優惠，例如商品和餐飲折扣以及免費帶朋友入場等，都將只在該樂園生效。此外，南加州樂園的金卡也沒有使用限制日期。

考慮到諾氏樂園和魔術山樂園的每日門票在正門售價為110美元，而提前在線購買則只需一半左右，因此黃金通行證非常划算。

