談判近1年無果 舊金山聯合學區教師周一起罷工

近一年談判陷入僵局無望達成協議，舊金山教師周一起罷工，不在校園教室內。(舊金山聯合學區臉書)

舊金山 聯合學區 總監史瑞慶（Maria Su）於5日表示，經過近一年的談判陷入僵局後，舊金山教師已通知學區官員，他們將舉行數十年來的首次罷工 。

「舊金山紀事報」報導，除非在最後一刻達成協議，可確保學校繼續開放、以服務學區4萬8000名學生，否則，舊金山聯合學區（San Francisco Unified School District）教師與教職員工，預計將自下周一上午開始進行罷工活動，將不在學校教室內。

代表學區5000名教師、教室助理人員、輔導員、護士、社工和其他成員的工會領導人，5日在記者會公開宣布罷工計畫。此前一天，他們收到了一份中立的調查報告，針對如何解決合約條款爭議、提出建議。

「舊金山聯合教育工作者協會」（United Educators of San Francisco）會長庫瑞拉（Cassondra Curiel）表示，他們並非輕易做出決定，而是希望和所有學生一起在教室和校園裡。

她指出，情況出於緊迫，並補充表示，工會已提前四天發出通知，以便家長有時間在罷工活動發生時、可做出相應安排。

史瑞慶聲明表示：「我們珍惜我們學區的教育工作人員，不希望發生罷工。學區已讓家長知道，罷工將可能帶來的擔憂和不確定性。她將盡全力達成協議，同時也會做好應對可能出現學校停課的準備。目前尚未知，若發生罷工活動，是否有部分或全部學校將可維持開放。」