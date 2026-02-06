羅偉上任屆滿一年 個人資金用於市政成常規作法

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山市長羅偉上任第一年投入大量個人資金協助提升舊金山形象。（美聯社）
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）上任屆滿一年，舊金山已開始顯現復甦跡象。為保持這一聲勢，羅偉有意繼續投入個人資金協助發展。

舊金山紀事報報導，羅偉公布的資料顯示，他去年下半年捐出43萬美元個人資金給市長競選委員會，大部分資金用於聘請外部顧問來提升其個人形象，以及宣傳舊金山正在復甦的消息。文件顯示，羅偉去年全年向其競選委員會捐款近87萬美元。這些支出反映出，羅偉捐出個人財富用於市政，已成為其市長任內的常規作法。

專家表示，市長動用個人資金進行公關活動的策略雖然少見，但如果能提升舊金山對企業和遊客的吸引力，對這座城市和市長本人來說都是有利的。但專家警告，聘請外部顧問可能開闢一條讓外人有機會影響市長施政的新途徑。

資料顯示，2025年下半年，羅偉向包括民主黨策略師史密斯（Lis Smith）、演講撰稿人皮茲（Jennifer Pitts）和市長競選團兩名顧問薩博（Max Szabo）和羅（Tyler Law）在內的人士支付了超過30萬美元酬勞。此外，位於屋崙的公共紀錄研究公司VR Research獲得超過1萬9000美元酬勞。

然而，在去年7月到12月這段時間裡，羅偉經歷了上任後最大的勝利和最大的失誤。

去年10月，川普在與羅偉和一些科技富豪會面後，決定撤回派遣聯邦執法人員到舊金山的計畫。有些人認為，這證明了羅偉刻意避免在公開場合提及川普名字的策略是正確的。

同樣在下半年，羅偉親自挑選新市議員艾嘉斯（Isabella Beya Alcaraz），接替被罷免的日落區市議員殷嘉立（Joel Engardio）。但艾嘉斯上任僅七天即因負面新聞請辭，引爆外界對市府遴選過程的質疑。

即便如此，羅偉仍享有極高的支持率。紀事報去年7月的民調發現，羅偉的選民支持率高達73%；最近一項由與羅偉關係密切的商業團體進行的調查發現，超過三分之二受訪者對舊金山的發展方向持正面態度。

紀事報表示，羅偉今年最重要的政治任務之一是他支持的土地附加稅提案，這項提案的目的是為了避免大眾交通系統Muni大幅削減開支。另一項最新披露的訊息顯示，支持這項提案的委員會已在去年底前籌到了超過100萬美元資金。

