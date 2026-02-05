舊金山市中心發展公司資助 東切社區也能看超級盃

The Crossing廣場曾在2024年舊金山49人闖進超級盃時，吸引數千名球迷聚集，成為市中心最受矚目的觀賽熱點之一。（記者王子涵／攝影）

雖然灣區 官方的第60屆超級盃 （Super Bowl LX）球迷觀賽活動已在屋崙額滿，但舊金山 市中心也將舉辦一場免費的公共觀賽派對。東切社區利益區（East Cut Community Benefit District）宣布，將於東切社區的The Crossing廣場舉行超級盃觀賽活動，經費來自舊金山市中心發展公司（San Francisco Downtown Development Corp.）提供的20萬元補助。

The Crossing廣場曾在2024年舊金山49人闖進超級盃時，吸引數千名球迷聚集，成為市中心最受矚目的觀賽熱點之一。主辦單位表示，今年雖然沒有舊金山主隊參賽，但仍預期將吸引不少民眾到場。

觀賽派對將設置大型熒幕轉播比賽，並提供餐飲服務，包括園區內的Red Rooster Taqueria與Pita Gyros等攤位。活動將於比賽當天下午3時30分開始，主要集中在Greyhound Bar與園區內其中一座大型投影銀幕周邊。

主辦方表示，這場超級盃派對是近期多項活動之一，資金來自舊金山市中心發展公司最新撥款。該機構去年自私人捐助者募得6000萬元後，配合舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）提出的市中心振興藍圖推動相關計畫。此次補助亦是該機構在2026年的第二筆資金支持，先前曾用於Bloomingdale’s建築外牆的公共藝術壁畫。

東切社區利益區執行長羅賓森（Andrew Robinson）表示，這類活動是在長期預算有限情況下實踐「戰術式都市主義」，部分資金也將用於推動區內兩座永久性公園計畫，其中一座即位於The Crossing兩畝的園區範圍內。

舊金山市中心發展公司執行長歐拉托耶（Shola Olatoye）指出，補助東切社區的活動規畫是「理所當然的選擇」，因為活動能帶動人流、促進住宅社群活絡，並實現打造「18小時活躍市中心」的願景。她形容The Crossing為居民與訪客共享的「戶外客廳」。

羅賓森回憶，2024年49人隊出賽時，數千名球迷湧入園區，三座酒吧人潮不斷，是他任內唯一一次真正感到緊張的活動。他笑稱，若當時球隊奪冠，場面可能更加失控。

除了超級盃觀賽派對，The Crossing近期的活動也逐步改變市民對市中心的使用習慣。羅賓森指出，「First Thursdays」等夜市活動顯示，民眾對市中心夜間娛樂有強烈需求。去年感恩節至新年期間，Circus Bella在園區舉辦20多場帳篷演出，吸引約6000人次參與。