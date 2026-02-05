打擊街頭毒品 金山1月查獲逾4800克 逮106人、起出3把槍

持續打擊街頭毒品，舊金山警方1月查獲大量芬太尼等毒品。（記者李怡╱攝影）

舊金山 警察局（SFPD）持續加強對非法毒品市場的打擊。警方公布，2026年1月期間，透過多項「誘購逮捕」（buy-bust）行動及一次逃犯追緝行動，共逮捕106人，查獲各類毒品逾4800克，並起出3把槍枝，顯示執法行動仍在推進中。

警方指出，相關行動主要由舊金山警察局轄下的「毒品市場跨單位協調中心」（DMACC）執行，涵蓋多個熱點區域。1月內，警方在誘購逮捕行動中共拘捕53人，查獲毒品總量達4586.3克，種類包括芬太尼 、安非他命、可卡因膏、海洛因等，並起出2把槍枝。此外，警方也在灣景區（Bayview District）執行搜索令，查獲2729株大麻 植物。

同月28日，警局逃犯執法回收小組（Fugitive Enforcement Recovery Team, FRET）進行為期一天的專案行動，針對未到案通緝犯展開掃蕩，當天共逮捕53人，並查扣218克非法毒品及1把槍枝，部分嫌犯同時涉及毒品與槍械相關指控。

警方表示，DMACC的跨單位合作在打擊毒品犯罪上扮演關鍵角色，透過與地方、州與聯邦執法機構協調，集中資源處理毒品販售問題。統計顯示，僅2025年一年，警方就查獲毒品342磅，逮捕6722人，其中包括736名毒品販售者；自2023年5月DMACC成立以來，累計查獲毒品已超過1025磅，其中芬太尼達351磅，相關逮捕人數超過1萬2800人。

舊金山警方強調，未來仍將把應對毒品危機列為優先事項，持續將涉案嫌犯移出街頭，並追究非法販售毒品者的法律責任。警方也提醒，雖然已有逮捕行動，但相關案件仍在持續調查中，呼籲民眾若掌握線索，可致電415-575-4444，或以簡訊傳送至TIP411（訊息開頭請註明SFPD）協助警方辦案。