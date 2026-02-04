華埠超級盃街區派對熱鬧登場 感受亞太裔社區的活力

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
華埠超級盃街區派對登場，市長羅偉生日同慶、星光齊聚。（記者李怡／攝影）
隨著超級盃與農曆新年相繼到來，舊金山華埠4日晚將舉辦結合體育、文化與社區特色的大型慶祝活動「Chinatown Big Game Block Party」。主辦單位 BeChinatown 宣布，活動將於傍晚5時至9時在華埠都板街（Grant Avenue）一帶登場，免費對外開放，邀請民眾與來自各地的遊客一同感受亞太裔社區的活力。

主辦單位表示，活動橫跨華埠五個街口，正值超級盃於灣區舉行前夕，同時也為2月17日登場的農曆新年暖身，因而被列為灣區超級盃主辦委員會的官方活動之一，預期將吸引大量人潮湧入華埠。

活動陣容星光熠熠。主辦單位最新公布，舊金山市長羅偉與第一夫人Becca Prowda將親臨現場，NBA金州女武神隊（Golden State Valkyries）總教練Natalie Nakase也將出席。此外，演出嘉賓還包括歌手Katherine Ho、饒舌歌手Ruby Ibarra，以及舊金山49人隊官方DJ等。

主辦單位也透露，2月4日正好是市長羅偉的生日，晚間約7時將在舞台上安排驚喜生日合唱與切蛋糕環節，為活動增添溫馨與話題性。

活動現場除舞台表演外，還規畫多元文化與社區內容。超過25家華埠在地商家將設攤，提供美食、飲品與特色商品，周邊餐廳、商店與酒吧也同步營業，讓民眾在欣賞演出的同時，深入體驗華埠飲食與年節氛圍。

現場還將舉辦座談與交流活動，邀請米其林名廚Brandon Jew、Francis Ang，以及奧運花式滑冰獎牌得主Kristi Yamaguchi、前49人隊球員Jesse Sapolu分享經驗。活動由艾美獎得主、KGO電視台主播Dion Lim與灣區主持人 Franco Finn聯合主持。

華埠超級盃街區派對主席Mark Young表示，華埠是舊金山重要的文化與經濟核心，這次活動與超過40個社區夥伴合作，希望在全球目光聚焦灣區之際，展現華埠的獨特能量，同時帶動人潮、支持在地小商戶。

BeChinatown會長勞微笑(Lily Lo)指出，超級盃與農曆新年同時在灣區登場，是推廣華埠的難得契機，期盼吸引更多旅客走進社區，親身體驗華埠的文化底蘊與人情味。

主辦單位表示，活動獲得PG&E、亞洲美國基金會、華埠商會、阿拉斯加航空等多個單位支持，更多活動資訊可至灣區超級盃官方活動網站查詢。

華埠 超級盃 灣區

