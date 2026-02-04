我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

舊金山知名餐廳Mel's凌晨大火 至少停業3個月

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Mel's Drive-In火勢造成嚴重損害，所幸無人受傷。（舊金山消防局提供）
Mel's Drive-In火勢造成嚴重損害，所幸無人受傷。（舊金山消防局提供）

舊金山消防局表示，市內知名餐廳Mel's Drive-In位於隆巴德街（Lombard Street）的分店，周二(3日)清晨發生廚房火災，火勢造成嚴重損害，所幸無人受傷。

消防局指出，清晨約4時14分，一直在停車場作業的清潔人員通報起火，舊金山消防局隨即派員到場。消防人員抵達後，發現火焰集中在廚房的排煙管道區域，屬於俗稱「油脂陷阱」（Grease Trap）的排煙道火警。

油脂陷阱（Grease Trap），屬於廚房內的高風險事故類型。此類火情多因長時間高溫烹調，導致油垢在抽油煙機、排煙管道或油脂陷阱內大量積聚，一旦遇到高溫或火星，極易被引燃並迅速蔓延。

消防局提醒，預防此類火災的關鍵，在於定期且徹底清潔抽油煙機、排煙管道及油脂陷阱，同時避免在爐火周邊放置紙張、抹布等易燃物品。若不幸發生油脂火災，切勿潑水，以免火勢瞬間擴大，應立即關閉火源，並以鍋蓋覆蓋隔絕空氣，或使用廚房專用滅火器進行撲滅。

滅火過程中，消防人員為了控制火勢並排煙，切開建築物屋頂進行處置。消防局表示，餐廳在起火時並未營業，事件中未傳出任何人員傷亡。

Mel's Drive-In共同業主門德斯(Gabriel Mendez)受訪時表示，火災造成的損害「相當嚴重」，估計該分店將停業約三到四個月進行修復。

消防局同時提醒，由於現場處理與清理作業影響周邊交通，行經該路段的駕駛人應改道行駛

Mel's Drive-In火勢造成嚴重損害，所幸無人受傷。（舊金山消防局提供）
Mel's Drive-In火勢造成嚴重損害，所幸無人受傷。（舊金山消防局提供）

舊金山 火星

上一則

防治蚊蟲 巴洛阿圖洪氾區空中噴藥

下一則

阿拉米達渡輪碼頭停車調為3元 部分通勤者改步行、騎自行車

延伸閱讀

台奶茶UG Tea挺過整改風波 回歸首日賣2400杯

台奶茶UG Tea挺過整改風波 回歸首日賣2400杯
江鑄久追憶「棋聖」聶衛平：當年聯手打敗日本

江鑄久追憶「棋聖」聶衛平：當年聯手打敗日本
撞死舊金山1家4口 法官裁定維持華婦重罪指控

撞死舊金山1家4口 法官裁定維持華婦重罪指控
募款百萬不夠 舊金山Muni資金缺口寄望公投

募款百萬不夠 舊金山Muni資金缺口寄望公投
超級盃消費力 舊金山估能賺進4.4億元觀光財

超級盃消費力 舊金山估能賺進4.4億元觀光財

熱門新聞

加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗