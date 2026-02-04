舊金山知名餐廳Mel's凌晨大火 至少停業3個月

Mel's Drive-In火勢造成嚴重損害，所幸無人受傷。（舊金山消防局提供）

舊金山 消防局表示，市內知名餐廳Mel's Drive-In位於隆巴德街（Lombard Street）的分店，周二(3日)清晨發生廚房火災，火勢造成嚴重損害，所幸無人受傷。

消防局指出，清晨約4時14分，一直在停車場作業的清潔人員通報起火，舊金山消防局隨即派員到場。消防人員抵達後，發現火焰集中在廚房的排煙管道區域，屬於俗稱「油脂陷阱」（Grease Trap）的排煙道火警。

油脂陷阱（Grease Trap），屬於廚房內的高風險事故類型。此類火情多因長時間高溫烹調，導致油垢在抽油煙機、排煙管道或油脂陷阱內大量積聚，一旦遇到高溫或火星 ，極易被引燃並迅速蔓延。

消防局提醒，預防此類火災的關鍵，在於定期且徹底清潔抽油煙機、排煙管道及油脂陷阱，同時避免在爐火周邊放置紙張、抹布等易燃物品。若不幸發生油脂火災，切勿潑水，以免火勢瞬間擴大，應立即關閉火源，並以鍋蓋覆蓋隔絕空氣，或使用廚房專用滅火器進行撲滅。

滅火過程中，消防人員為了控制火勢並排煙，切開建築物屋頂進行處置。消防局表示，餐廳在起火時並未營業，事件中未傳出任何人員傷亡。

Mel's Drive-In共同業主門德斯(Gabriel Mendez)受訪時表示，火災造成的損害「相當嚴重」，估計該分店將停業約三到四個月進行修復。