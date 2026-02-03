北加三谷地震頻發 聖拉蒙最大震度4.2級 康柯德、半島地區有感

聖拉蒙地區2日發生地震群，最大震級達芮氏4.2。(美聯社)

根據美國地質調查局（USGS）消息，周一(2日)清晨不到90分鐘內發生的十餘次地震 打破了三谷地區（Tri-Valley）近幾周來短暫的平靜。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，截至上午9時03分，USGS已記錄到21次震級至少2.5級的地震。其中最強烈的一次震級為芮氏強度4.2，震央位於聖拉蒙市中心東南方約2.5哩處。此外，還有3.8級、3.3級、3.1級和3.0級地震也包含在這21次地震之中。

除兩次地震外，其餘地震的震央均位於聖拉蒙東南東約2.5哩處。一次3.8級地震和一次2.6級地震的震央位於該市東南方約3.1哩處。第一次地震發生在早上6時27分。這場4.2級地震遠至康柯德和半島地區都有震感。

此前，周五早上發生了一次3.1級地震，震央位於舊金山 東南方約3哩處。

地震導致舊金山灣區 捷運系統（BART）通勤延誤，列車以較低速度運行，以便該機構完成軌道安全檢查。

周一的地震活動是近三個月前開始的地震群中最活躍的一次。在周五的地震發生之前，始於11月9日聖拉蒙附近的地震群(earthquake swarm)已造成91次2.0級及以上的地震。但地震群的活動則減緩。自1月10日以來，該地區未發生過2.0級以上的地震。

地震群是指數十次甚至數百次小型地震的集合，這些地震通常無害。科學家仍在研究蜂群，並表示他們還沒有關於地震群何時開始或結束的嚴格參數。

自1970年以來，聖拉蒙谷還發生五次顯著的地震群。它們分別發生在1970年、1976年、2002年、2003年和2015年，每次都引發了數百次地震–幾乎所有地震的震級都低於4.0級。這些地震群都沒有造成重大損失或傷亡。

「這是一個獨特的地區，」地質調查局地球物理學家明森(Sarah Minson)說， 「這種地震群活動已經持續了很長時間，而且很可能會持續數百萬年。」

她指出，周一的地震活動提醒三件事：第一，科學是一個持續發展的過程；第二，舊金山灣區是地震多發區；最後，了解如何應對地震至關重要。