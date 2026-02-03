應對海平面上升、侵蝕 半月灣1號公路半哩路考慮內移

1號公路附近的海灘正在消失，導致加州可能需要向內陸移動這條道路。（加州交通廳提供）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 交通官員正在考慮將1號公路（Highway 1）的一段從一個正在消失的海灘轉移到一個海灣社區附近。但當地官員對此顧慮重重。

為解決半月灣 （Half Moon Bay）北部一個受歡迎的海灘沿線的海平面上升和侵蝕問題，該提案涉及將1號公路的半哩路段向內陸移動約200呎，高出地面22呎，將一個社區成員規畫了七年的公園一分為二。它將穿過一個被公寓樓、學校和一個繁忙的郵局包圍的區域，東邊是一個更大的住宅區。高架公路還將建在廢水基礎設施之上，其中包括一條主要的污水隧道。

將公路移至內陸只是加州交通廳（Caltrans）為Surfers Beach 海灘1號公路提供的幾種可能的解決方案之一，這條公路正好沿著一條近年來坍塌的沿海小徑延伸，沙子不斷被沖走。

這種情況是加州面臨的一個挑戰，該州試圖保護其風景優美的沿海高速公路免受氣候變化的影響。1號公路處於懸崖的一些位置非常狹窄，唯一可能的解決方案是原地重建，但其他路段則有可能遠離被侵蝕的水域。這是一種被稱為「撤退」（retreat）的策略，受到國家的青睞，但往往會引發抵制。

Caltrans的海灘「撤退」方法是早期研究的一部分，尚未通過公眾意見徵詢程序。該機構在11月份將這項研究提交給了監管海岸開發的加州海岸委員會（California Coastal Commission）。

Caltrans承認，撤退方法「通常與巨大的成本相關」；但「由於與氣候相關的危險」，繼續修復的成本可能會更高。

該報告稱，將高速公路移至內陸並將其抬高「將解決所有三大威脅：侵蝕、海平面上升和極端風暴事件導致的洪水」。

但這種處理方法也可能會影響其他重要的基礎設施。Caltrans稱了解該地區現有的基礎設施，這將包括在隨後的研究中。

Caltrans的其他選擇包括建造一座橋梁，將道路抬高到接近其當前位置，但這樣做會阻礙人們進入和觀看海灘；橋樁還可能會阻礙沙子的遷移。

另一個選擇是繼續向海灘添加從港口疏浚的沙子，但該報告稱此舉每隔幾年必須重複一次，成本高昂，而且這本身不是一個長期的解決方案。

Caltrans表示，將根據各利益相關方的意見，對這些方案進行進一步完善，一旦完成進一步的研究，實際的項目開發過程通常需要5到10年。