募款百萬不夠 舊金山Muni資金缺口寄望公投

前任舊金山交通局長譚沐霖在Muni T延長線開通當天，身穿印有Muni路線圖的西裝。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 公共交通正面臨近年來最嚴峻的財政考驗。市府交通主管近日公布最新評估指出，若選民在今年11月否決兩項關鍵稅收公投案，市內公共運輸服務恐出現大幅削減，包括暫停纜車營運、裁撤最多20條巴士路線，並可能在每日晚間9時後結束常規服務，對夜班族與夜間經濟造成衝擊。

舊金山交通局（SFMTA）預計本周向市議會說明相關「應變情境」。隨著疫情期間的聯邦緊急補助金用罄，SFMTA目前面臨約3.07億美元的年度預算缺口，且若未能補足，至2030財年赤字恐擴大至4.3億美元。官員警告，若缺乏穩定新財源，Muni服務可能被迫削減約四分之一，甚至更多。

兩項募資方案將於今年秋季列入選票。其一為區域性銷售稅方案「Connect Bay Area」，預計每年可為灣區 各交通機構帶來約10億美元經費，受益單位包括灣區捷運（BART）、加州 鐵路（Caltrain）與Muni；其二為舊金山市層級的不動產分級稅（parcel tax），每年可為Muni帶來約1.5億美元營運資金，另有約1000萬美元用於服務改善。儘管目前民調顯示支持度偏高，但是否通過仍存在變數。

與此同時，「Stronger Muni for All」募款行動近日宣布，已募集逾百萬美元，獲得企業與工會的廣泛支持。主要捐助者包括 Airbnb、Visa、Another Planet Entertainment、Chime Financial、EMPIRE Distribution，以及多個工會團體，如國際電工兄弟會（IBEW）與卡車司機工會（Teamsters）。人工智慧公司Anthropic亦承諾捐助50萬美元。

但相關人士坦言，面對每年逾3億美元的缺口，這筆募款仍屬杯水車薪，Muni的未來。關鍵仍繫於11月選民手中的一票。