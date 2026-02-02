我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

人龍不斷 灣區日系超市排隊盛況吸睛

記者李怡╱舊金山報導
周末兩天大排長龍的Tokyo Central超市。(受訪者提供)
灣區新開幕的日系超市Tokyo Central近來成為話題焦點。多名讀者向本報反映，周末連續兩天前往該商超購物，都遇到大排長龍的情況，排隊人潮從店門口一路延伸至戶外廣場，場面宛如大型活動現場。

這家新進駐灣區的日本超市主打日本直送生鮮、熟食便當、甜點與各式調味品，自開幕以來即吸引大量人潮，不少顧客甚至提早到場等候開門。周末期間，商場方面需以圍欄引導動線，並加派人手維持秩序與結帳效率。

讀者表示，周六上午尚未營業，門口就已聚集不少民眾，周日情況依舊，排隊時間動輒超過半小時。「原本以為只是剛開幕才會這樣，沒想到第二天人更多，」一名讀者說。排隊人潮中可見不少華裔、亞裔家庭與年輕族群，有人推著購物車、有人手拿購物清單，顯然是有備而來。

排隊過程中還出現有趣插曲。有讀者分享，自己在隊伍中等候時，不時有路過行人被眼前陣仗吸引，停下腳步詢問「這裡是在排什麼？發生什麼事了？」還有人笑說「還以為是限量商品或特別活動」，顯示現場人潮之多，已成為吸睛景象。

不少顧客指出，Tokyo Central的吸引力在於商品選擇多元，從新鮮魚貨、和牛、壽司便當到零食、調味料一應俱全，且價格相較部分專門進口店更具競爭力；也有人提到，社群媒體與口耳相傳的分享效應，進一步推升了周末人流。

隨著灣區多元族群對亞洲飲食文化的接受度提高，加上近年日、韓系商超陸續進駐，這類周末大排長龍的消費景象，已逐漸成為新常態。有消費者建議，若不想久候，可選擇平日前往或避開尖峰時段。也有人笑稱，「排隊的熱鬧氣氛，反而讓人有種回到日本逛超市的感覺」。

