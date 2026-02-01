超級盃消費力 舊金山估能賺進4.4億元觀光財

圖為工人正在舊金山馬士孔尼會展中心超級盃活動現場施工。(美聯社)

超級盃 預計將為灣區 帶來數億美元的消費，其中舊金山 將獲得大部分收入，並大大提升其城市形象。

舊金山紀事報報導，灣區組委會委託波士頓顧問集團進行的一項2024年研究預測，超級盃的總消費額將在3.7億美元至6.3億美元之間，其中舊金山將獲得高達4.4億美元的收入。

雖然這場盛大的比賽將於2月8日在60哩外的聖塔克拉拉李維體育場(Levi's Stadium)舉行，但舊金山也將舉辦許多相關活動，包括在馬士孔尼中心(Mascone Center)舉辦的為期五天的超級盃體驗活動。持有門票的球迷將有機會與球員見面，與獎盃合影，並參與互動遊戲。

預訂網站Kayak的數據顯示，截至1月23日，舊金山灣區超級盃期間的酒店價格為每晚410美元，比去年同期上漲了127%。不過，灣區酒店價格比去年超級盃期間紐奧良的酒店價格便宜53%。

「大多數酒店要麼已經售罄，要麼接近售罄，」舊金山觀光協會執行長普里蘇蒂(Ann Presutti)說，並指出，舊金山的酒店價格高於整個地區的410美元。

擁有1362間客房的舊金山Marriott Marquis酒店總經理案德森(John Anderson)表示，他的酒店早已客滿。這家酒店是NFL的營運基地，約有450名工作人員入住，其中有些人會停留長達40天。

安德森表示，雖然價格略低於幾周前摩根大通醫療保健會議的價格，但超級盃期間的場地價格仍將是全年最高的之一。

還有一系列其他活動，包括周三在華埠舉行的農曆新年慶祝活動、周一在聖荷西會議中心舉行的活動、比賽當天在屋崙舉行的觀賽派對，以及超級盃周末期間在德利市牛宮體育館舉辦的派對。

十年前超級盃比賽在南灣舉行，舊金山也是受益最大的城市。

2016年的超級盃也在李維斯體育場舉行，為當地經濟帶來了約2.4億美元或更多的收入，經通貨膨脹調整後約為 3.32億美元。舊金山獲得了57%的收入，即1.37億美元，聖荷西獲得了12.3%，聖克拉拉獲得了7.2%。

十年前的慶祝活動封閉了部分海濱大道，而今年的活動則集中在馬士孔尼中心周邊地區。安德森表示，這使得大部分活動和酒店預訂都集中在南市場區。

除了經濟效益外，酒店業專家預計，每次超級盃比賽期間播放舊金山的畫面和空拍鏡頭時，都會提升舊金山作為旅遊目的地的聲譽。