舊金山市長專欄／超級盃將至 搭大眾運輸更便捷

舊金山市長羅偉表示，舊金山國際機場的米爾克航站樓贏得了聯合國教科文組織最高建築大賞凡爾賽獎。這不僅僅是對機場的認可，也同樣在反映舊金山的高標準。(舊金山市長辦公室提供)

各位「世界日報」讀者們，周末愉快。

相信無論是住在舊金山 或者在南灣的居民，都感受到了超級盃 的熱烈氣氛。但是如同每次舉辦大型活動，我們迎來了遊客，刺激小商業，但也不免會帶來某些不便。

舊金山機場航站獲獎

在這裡，我希望和大家重申我昨天在舊金山國際機場和大家分享的訊息。之所以選擇舊金山國際機場，不僅僅是它是大部分旅客到達灣區 的第一印象，可能大家不知道，就在上個月，舊金山國際機場的米爾克航站樓因其卓越的建築與設計贏得了聯合國教科文組織最高建築大賞凡爾賽獎。這不僅僅是對機場的認可，也同樣在反映舊金山的高標準，我們希望對在舊金山生活、工作和探訪的人提供安全、潔淨和可靠的大眾運輸。

舊金山市長羅偉表示，各位市民及遊客，請在超級盃期間選擇大眾運輸工具作為出行的首選。(舊金山市長辦公室提供)

就在感恩節，舊金山機場迎來了歷史上最繁忙的乘客人次。MUNI公交的乘客量也達到了疫情以來的最高人次。

而在最近的數個全球觸目的大型活動上，舊金山的大眾運輸一如既往地提供可靠的服務，令旅客可以安心體驗我們這個美麗的城市，而不需要擔心把時間耗費在路上。

在第60屆超級盃舉辦期間，也就是今日起，舊金山市內會有各種超級盃球迷活動、演唱會、社區慶祝以及各項大小型的活動。在此提醒各位市民及遊客，請在此期間選擇大眾運輸工具作為出行的首選。

大眾運輸均增加班次

為迎接各位旅客，我們致力於讓大眾運輸變得更便捷。無論是舊金山市內的MUNI巴士、灣區捷運、加州火車、渡輪以及VTA輕軌，所有的運輸系統已經協調時間表，增加班次服務，務求令各位更加容易地在各個球迷慶祝活動、酒店與球場間往返。

在舊金山以及灣區計畫迎來數以萬計的訪客期間，我們的首要任務是確保活動期間的安全。我們的公共安全隊伍，包括舊金山警方、應急管理部門及急救部門等，都已經在派遣到全市不同地區，確保可以及時響應突發的意外。我們不僅僅是保證大型活動周邊的安全，也要確保在此期間，普通居民的求助不會有任何延誤。大眾運輸系統上，包括捷運警察已經全員待命，加州高速公路巡警也會加強道路上安全。

舊金山市長羅偉表示，為迎接各位旅客，市府致力於讓大眾運輸變得更便捷。(本報檔案照)

街頭警力增加為維安

在這裡我重申，若您在街上看到舊金山警員，請安心，他們的任務是為了確保民眾的安全而不是協助任何移民執法。

但是真正的安全離不開所有人，包括讀者們還有你們的家人朋友。在此懇請大家注意駕駛安全，若您或朋友在活動中飲酒，那請謹記不要酒駕。若您使用自行車或電動滑板車出行，請留意周邊的行人和車輛。 若您搭乘大眾運輸工具，請互相照顧支持。

最重要的是，在可能造成出行不便的期間，提前規畫行程。舊金山將有不少街道將會封街，預計會造成駕駛者交通阻塞。有關所有封街的訊息，請留意舊金山交通局官網：sfmta.com/SuperBowl。