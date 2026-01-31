雄中雄女參訪矽谷名校與科技聖地 學生：對未來更有規畫

高雄中學、高雄女中每年固定造訪加州進行學術交流，活動已經持續十年，今年到了舊金山灣區參訪，並在柏克萊加大知名拱門前合影。（高雄女中校長鄭文儀提供）

高雄中學、高雄女中共32名學生1月中參訪加州 ，除了在南加鑽石吧高中（Diamond Bar High School）上課五天外，28日起抵達北加，並參訪名校與知名科技公司，享受科技與學術人文之旅。雄中、雄女學生表示，到了美國加州大開眼界，而且也對未來無論留學或就業都有更好的規畫與想像，非常開心能參與活動。

高雄中學、高雄女中每年固定造訪加州進行學術交流，活動已經持續十年，今年由高雄女中校長鄭文儀帶隊。鄭文儀表示，高雄中學、高雄女中校友會的校友們對學生們都非常熱心認真，感到非常溫馨，到了舊金山灣區 參訪了Google總部、史丹福大學、柏克萊加大、加利福尼亞州科學院，同學在沒有來美國之前，很多都是只有教科書上的印象，來了以後覺得可以參與美國高中生的學習，初步認識美國名校校園，對於升學和人生有更多深刻的想法。

北加州高雄中學、高雄女中校友會29日也在五月花餐廳舉行高雄中學、高雄女中學生參訪團的歡迎晚宴，許多南加州的校友們以及校友的第二代也參加活動，現場熱鬧滾滾。（記者江碩涵／攝影）

北加州高雄中學、高雄女中校友會29日也在五月花餐廳舉行高雄中學、高雄女中學生參訪團的歡迎晚宴。北加州高雄中學、高雄女中校友會會長張家豪（Randy Chang）表示，非常歡迎年輕的學弟妹們造訪矽谷灣區，不僅可以與校友們交流，聽到校友們親自分享在美國留學、工作等心得，尤其矽谷是美國新創與科技發源地，對於未來有志於來美國工作或對科技業有更多想法的同學來說，更是值得參訪。

北加州高雄中學、高雄女中校友會29日也在五月花餐廳舉行高雄中學、高雄女中學生參訪團的歡迎晚宴，圖為校友群合影。（記者江碩涵／攝影）

舊金山灣區台灣商會（TCCSFBA）第31屆會長何淑貞（Jane Ho）也是高雄女中畢業的。她表示，雄女塑造了大家成為青年的最重要的時段，她畢業這麼多年，至今還相當懷念高中時期的點點滴滴，因此在史丹福大學招待學弟妹時，格外有一份情感，特別的關心學弟妹，也希望學弟妹能在未來求學、就職生涯順利。