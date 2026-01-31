雄中雄女參訪矽谷名校與科技聖地 學生：對未來更有規畫

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
高雄中學、高雄女中每年固定造訪加州進行學術交流，活動已經持續十年，今年到了舊金山灣區參訪，並在柏克萊加大知名拱門前合影。（高雄女中校長鄭文儀提供）
高雄中學、高雄女中共32名學生1月中參訪加州，除了在南加鑽石吧高中（Diamond Bar High School）上課五天外，28日起抵達北加，並參訪名校與知名科技公司，享受科技與學術人文之旅。雄中、雄女學生表示，到了美國加州大開眼界，而且也對未來無論留學或就業都有更好的規畫與想像，非常開心能參與活動。

高雄中學、高雄女中每年固定造訪加州進行學術交流，活動已經持續十年，今年由高雄女中校長鄭文儀帶隊。鄭文儀表示，高雄中學、高雄女中校友會的校友們對學生們都非常熱心認真，感到非常溫馨，到了舊金山灣區參訪了Google總部、史丹福大學、柏克萊加大、加利福尼亞州科學院，同學在沒有來美國之前，很多都是只有教科書上的印象，來了以後覺得可以參與美國高中生的學習，初步認識美國名校校園，對於升學和人生有更多深刻的想法。

北加州高雄中學、高雄女中校友會29日也在五月花餐廳舉行高雄中學、高雄女中學生參訪團的歡迎晚宴，許多南加州的校友們以及校友的第二代也參加活動，現場熱鬧滾滾。（記者江碩涵／攝影）

北加州高雄中學、高雄女中校友會29日也在五月花餐廳舉行高雄中學、高雄女中學生參訪團的歡迎晚宴。北加州高雄中學、高雄女中校友會會長張家豪（Randy Chang）表示，非常歡迎年輕的學弟妹們造訪矽谷灣區，不僅可以與校友們交流，聽到校友們親自分享在美國留學、工作等心得，尤其矽谷是美國新創與科技發源地，對於未來有志於來美國工作或對科技業有更多想法的同學來說，更是值得參訪。

北加州高雄中學、高雄女中校友會29日也在五月花餐廳舉行高雄中學、高雄女中學生參訪團的歡迎晚宴，圖為校友群合影。（記者江碩涵／攝影）

舊金山灣區台灣商會（TCCSFBA）第31屆會長何淑貞（Jane Ho）也是高雄女中畢業的。她表示，雄女塑造了大家成為青年的最重要的時段，她畢業這麼多年，至今還相當懷念高中時期的點點滴滴，因此在史丹福大學招待學弟妹時，格外有一份情感，特別的關心學弟妹，也希望學弟妹能在未來求學、就職生涯順利。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔29日也參與活動，並與鄭文儀、張家豪、美洲高雄中學高雄女中聯合校友會長許書怡等人一起在台上與年輕的高雄女中高中生大跳「阿帕茲（APT）」，展現活力的一面。

北加州高雄中學、高雄女中校友會29日也在五月花餐廳舉行高雄中學、高雄女中學生參訪團的歡迎晚宴，許多南加州的校友們以及校友的第二代也參加活動，現場熱鬧滾滾。（記者江碩涵／攝影）

加州 灣區 舊金山

