1家4口陳屍家中… 沙加緬度亞裔補教女師與2幼子 遭夫殺害

編譯組／綜合報導
58歲的瓦萊加（David Edward Vallerga Jr.）涉殺妻子與兩個孩子後自殺。（取材自沙加緬度縣警局新聞稿）
每日郵報（Daily Mail）報導，加州沙加緬度（Sacramento）近日發生一起震驚社會的倫常慘案。科多瓦牧場市（Rancho Cordova）的一家四口被發現陳屍在布滿「陷阱機關」的家中。女主人為49歲的亞裔女性，其社群平台留有大量與華人文化相關的足跡，包括曾造訪當地華人教會以及對生肖運勢的關注，未料竟與兩名正值青春期的孩子一同慘死在丈夫之手。

沙加緬度縣警局表示，1月27日接獲一通令人毛骨悚然的報警電話。電話中的男子語氣冷靜，自稱是槍手並宣稱：「我正在屋內布置殺人機關（booby traps），正準備關掉手機。」

警方隨後趕往現場，由於擔心屋內設有爆裂物或陷阱，調查人員先派遣無人機進入偵察。最終在屋內發現一男、一女以及兩名分別為13歲與11歲的孩童倒臥血泊，均因槍傷身亡。

根據房產登記與社群資料，死者為58歲的瓦萊加（David Edward Vallerga Jr.）與亞裔妻子琳賽（Lindsey Peralta Vallerga）。琳賽在臉書上表現出對傳統與信仰的重視，她不僅曾分享與生肖運勢相關的圖文，亦有前往當地華人教會活動的紀錄，在當地亞裔社群中顯得相當活躍。而她的臉書互動中，也有華人。

這對夫婦共同經營兩家名為「Grade Power Learning」的加盟補習中心。琳賽在今年1月中旬才更換全家在補習班外的溫馨合照作為臉書的背景圖，大衛也經常在臉書標記妻子，並分享與孩子觀看節目的家庭趣事。鄰里對這起悲劇感到難以置信。

儘管驗屍官尚未完成最終身分確認，但沙加緬度警局發言人伊戈（Edward Igoe）證實，男主人具有軍事背景，且名下登記有多把槍枝。警方研判，大衛在行凶前顯然經過精密預謀，並利用其軍事知識在屋內設置機關阻礙救援。

警方聲明：「基於現場證據與目擊者供詞，偵查員認為這是一起由男方主導的謀殺後自殺案。面對如此慘劇，我們為受害者的親友感到哀悼與祈禱。」

有鄰居接受KCRA 3電視台採訪表示，經常看到瓦萊加一家在家附近陪孩子玩耍，他們的孩子看起來很快樂。不過瓦萊加常看起來處緊張（tense）狀態。他們的兩個孩子是在家上學，男孩很喜歡寶可夢，女孩則愛畫畫。對這樣的家庭會發生如此悲劇，完全想不到。

加州沙加緬度（Sacramento）近日發生一起震驚社會的倫常慘案。圖為警局調查...
加州沙加緬度（Sacramento）近日發生一起震驚社會的倫常慘案。圖為警局調查示意圖。（取材自沙加緬度縣警局新聞稿）

華人 亞裔 生肖運勢

