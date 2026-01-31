我的頻道

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

Anthropic租300 Howard St整棟大樓 金山疫後最大單租戶

編譯林思牧／綜合報導
站在300 Howard St的感覺。（翻攝自Google Map）
站在300 Howard St的感覺。（翻攝自Google Map）

人工智慧領域的先驅之一Anthropic於30日達成協議，將租用300 Howard St的整棟大樓。預期這是自疫情爆發以來舊金山市中心簽署的最大單租戶辦公租賃協議之一。

舊金山紀事報報導，這棟外觀簡潔現代、採用玻璃帷幕牆設計的辦公大樓，內部面積約48萬平方呎，毗鄰 Salesforce Park。這棟建築原名佛利蒙街199號，曾先後租給 Fitbit（現已併入Google）和StubHub。但近年來由於舊金山金融區持續高企的空置率，該建築一直難以吸引大型租戶。

對Anthropic而言，租用300 Howard St的辦公大樓既代表業務擴張，也代表業務整合。該公司在霍華德街已有兩項租賃承諾——自2023年以來，該公司已租用位於霍華德街500號的23萬平方呎作為總部；並在9月份同意租賃霍華德街505號的幾層辦公空間，總面積約10萬平方呎。消息人士證實，這兩項協議均將於2028年到期。

紀事報去年11月曾報導，由舊金山本地人、兄妹二人檔、前OpenAI高管達里歐阿莫迪（Dario Amodei）和達妮耶菈阿莫迪（Daniela Amodei）於2021年創立Anthropic，正考慮在霍華德街300號簽訂為期13年的租賃合約。該公司發言人1月30日證實，該交易已經達成。

財務條款沒有披露，但這項承諾代表著對舊金山的一項重大投資，而此時許多科技公司已經通過遠程辦公計畫、持續的行業裁員或搬遷到德州等成本較低的州來減少辦公場所規模。

「我和達里歐在舊金山出生長大——Anthropic就誕生於此，我們的故事也大多在這裡展開，」達妮耶菈迪在給紀事報的聲明中說道。「我們在灣區擁有超過1300名員工，而且還在不斷增長，我尤其興奮的是，隨著我們尋求與那些在我們熱愛並稱之為家的這座城市裡從事有意義工作的傑出企業和組織深化合作，這種增長將對當地社區產生怎樣的影響！」

阿莫迪兄妹在舊金山長大，是洛威爾高中畢業生。值得一提的是，Anthropic創立之初，早期員工曾在普雷西塔公園（Precita Park）聚會，共同勾勒出公司建構更安全的AI系統的使命。公司最初的辦公室位於傑克遜廣場，隨著員工人數的成長擴展到了市中心。

即使以矽谷的標準來看，Anthropic的成長也令人驚訝，其「年化收入」從2024年初的8700萬美元增長到那年底的近10億美元，到2025年底則已達到90億美元。該公司目前為超過30萬家企業客戶提供服務，其中許多家的總部設在舊金山。

