舊金山AI領域蓬勃發展 但科技職位大減、就業放緩明顯

編譯林思牧／綜合報導
Meta本月從Reality Labs部門裁減了1000多個職位。 (谷歌地圖)
舊金山人工智慧領域正在蓬勃的發展，但其他科技工作方面卻裁員不斷，兩者之間有兩極化的對比。

舊金山標準報報導，舊金山又迎來了一波經濟繁榮潮，辦公大樓再次爆滿，公寓競價激烈，午餐時間人們排長隊，只為品嘗價格不菲的快餐。然而，儘管舊金山是人工智慧熱潮無可爭議的中心，但這座城市卻正經歷著數以千計的科技崗位流失。

根據加州就業發展廳(EDD)上周發布的數據，2025年舊金山和聖馬刁縣的勞動市場總共減少4400個工作崗位，降幅達0.4%。科技職缺的減少是主要原因，其中資訊產業（information sector）的年度降幅最大，減少了4500個工作，降幅約4%。

這種衰退已蔓延至鄰近產業：專業和商業服務業全年淨減少3600個工作崗位，其中專業、科學和技術服務以及企業管理職位的裁員幅度最大。行政和支援服務業的少量成長部分抵消了一些損失。

休閒和酒店業引領了就業成長，全年新增4500個職位。其中近80%的成長來自住宿和餐飲服務業，反映出即使高薪辦公室職位減少，線下活動的復甦依然強勁。

在舊金山市區，就業放緩的程度比其他任何大城市都更為嚴重。根據Indeed的數據，從2020年2月到2025年10月，舊金山的職缺數量下降了37%。

柏克萊加大經濟學教授莫雷蒂（Enrico Moretti）表示：「AI領域新增就業人數不足以完全彌補傳統大型科技公司裁員造成的損失。AI的上升趨勢與整個產業的下滑趨勢相比，規模仍然相形見絀。」根據獨立追蹤網站Layoffs.fyi的數據顯示，2025年總部位於舊金山的科技公司裁員約4萬人。同時，OpenAI和Anthropic兩家公司加起來的員工人數不足1萬人。

裁員潮一直持續到今年。總部位於蒙洛公園的Meta公司本月從其Reality Labs部門裁減了1000多個職位，而總部位於舊金山的Pinterest本周宣布將裁員15%並縮減辦公空間。

