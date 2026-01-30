超級盃門票炒到8230元 史上第二高價

第60屆超級盃門票均價達8230美元，創歷史第二高紀錄。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，據售票網站TickPick數據顯示，2月8日美式足球超級盃 （Super Bowl）門票均價約8230美元，創歷史第二高紀錄。此前最高紀錄為2024年堪薩斯市酋長隊（Chiefs）在拉斯維加斯（Las Vegas）擊敗舊金山（San Francisco）49人（49ers）隊時創下的9800美元均價。

今年賽事將在南灣聖塔克拉拉舉行，由新英格蘭愛國者隊（Patriots）對陣西雅圖海鷹隊（Seahawks）。

票價受多重因素影響：愛國者隊自2019年奪冠後攜新四分衛重返決賽，可能推高今年關注度；舉辦地同樣關鍵——TickPick數據顯示約30%購票者來自加州 ，約9%來自麻州（Massachusetts）。

與往年規律一致，兩支決賽隊伍上周確定後票價迅速攀升。目前最低價門票為6152美元，較上周日對決前上漲11%，該價格已包含轉售商手續費。

TickPick聯合首席執行長戈德堡（Brett Goldberg）表示，後續票價走勢仍有待觀察。去年該平台售出的超級盃門票中，約45%是在比賽當周周末購入的。

目前平台最高成交價為兩張俱樂部層座位，每張2萬4000美元。