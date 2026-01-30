我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

傳超級盃期間ICE進駐 緊張情勢升高、商家生意恐受影響

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第60屆超級盃(Super Bowl 60)定於2月8日舉行，在李維體育場(Levi’s Stadium)場內進行最後的準備工作的同時，場外也正在進行另一種準備工作。(取自李維體育場臉書)
第60屆超級盃(Super Bowl 60)定於2月8日舉行，在李維體育場(Levi’s Stadium)場內進行最後的準備工作的同時，場外也正在進行另一種準備工作。(取自李維體育場臉書)

第60屆超級盃(Super Bowl 60)定於2月8日舉行，活動舉辦將適逢川普政府移民政策引發愈趨緊張情況、以及本月在明尼阿波利斯發生兩起致命移民執法局(ICE)槍擊事件的背景，目前未知確切會有多少聯邦執法人員可能被部署到灣區，以及他們的角色為何。

NBC BAY AREA媒體報導，歷史上，國土安全部在重大國家體育賽事期間、會與其他執法機構合作，主要關注假冒商品、人口販運和安全檢查等問題。但今年，當地官員和移民律師表示，他們關切大量聯邦執法人員激增、會對當地移民造成影響，因為ICE預算大幅增加，並且當局正在執行前所未有的執法重點。

因此，在李維體育場(Levi's Stadium)場內進行最後的準備工作的同時，場外也正在進行另一種準備工作。

聖荷西市議員奧迪茲(Peter Ortiz)表示，他從不同管道得知，ICE將在超級盃比賽前一周的周五抵達，並在超級盃舉辦地點出現。他支持諸如設立「無移民執法局區」(ICE-free zones)政策，以對抗聖塔克拉拉縣的移民執法行動。他也警示民眾在超級盃期間注意安全。

奧迪茲認為，若具有複雜的移民身分，他個人建議不要去超級盃。因為風險太大。有許多商家和攤販都正在掙扎，他們必須自己做出決定。

李維體育場所在地聖塔克拉拉市市長吉爾莫(Lisa Gillmor)表示，她並不清楚ICE進駐的消息，但明白緊張情勢升高，她的首要任務是保障所有人的安全。

吉爾莫表示，聖塔克拉拉市對超級盃和世界盃等賽事的責任，非常明確，就是保障民眾安全。這項工作由警察部門負責，重點在於準備、協調和保護所有在場人員，包括球迷、工作人員和周邊社區。聖市警察局長也在社交媒體上發布影片，強調有關移民執法的關切。

儘管國土安全部表示沒有透露未來的行動或討論人員安排，但公共事務助理部長麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)聲明指出，合法居住並且未違反其他法律的人，無需擔心。聲明強調，國土安全部致力於與地方和聯邦夥伴合作，確保超級盃所有參與者安全，就像在每一場重大體育賽事所進行的工作一樣。

據體育場附近的商家，民眾對ICE行動的擔憂正在產生連鎖反應，其影響遠不止於公共安全。這些商家原本希望超級盃能提振他們的生意。一名不願透露姓名的當地餐車業主透露，他們的生意非常冷清，看到周圍所有的地方都很冷清。看不見人潮。業主表示，許多顧客是移民，當他們留在家裡時，商家生意就會下降。

公共事務官員並非唯一進行準備工作者。灣區各地為移民社區提供法律服務的機構，也表示已做應對準備。

屋崙律師尼布雷梅克(Niko De Bremaeker)表示，一直與合作夥伴保持溝通，針對此議題召開會議。目前很難評估聯邦執法人員激增、會帶來什麼後果，但鼓勵社區民眾密切關注事態發展。可持續關注在當地社交媒體發布的有關ICE活動的任何消息。

這些擔憂也反映在「超級盃禁止聯邦執法局人員入場」（No ICE at the Super Bowl）活動，其已收集到超過16萬3000份簽名請願書，敦促NFL禁止聯邦執法人員進入體育場。NFL尚未對此事發表評論。

移民 超級盃 ICE

上一則

舊金山「華埠客廳」花園角廣場整建 最快今夏動工

延伸閱讀

6大科技利器 助ICE追查嫌犯、辨識抗議群眾身分

6大科技利器 助ICE追查嫌犯、辨識抗議群眾身分
澤西市長簽令禁止ICE使用市府物業 還要上鎖預防

澤西市長簽令禁止ICE使用市府物業 還要上鎖預防
超級盃前夕 ICE部署李維體育場

超級盃前夕 ICE部署李維體育場
逾百人抗議ICE占領希爾頓 66人被捕 曼達尼稱許示威行動

逾百人抗議ICE占領希爾頓 66人被捕 曼達尼稱許示威行動
加州推全美首例法案 對ICE私人拘留中心課稅50%

加州推全美首例法案 對ICE私人拘留中心課稅50%

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」