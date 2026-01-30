我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

商務部成立AI中心 擬落腳舊金山

編譯林思牧／綜合報導
舊金山是全球人工智慧震央的事實，連川普政府也無法否認。 (取材自谷歌地圖)
舊金山是全球人工智慧震央的事實，連川普政府也無法否認。 (取材自谷歌地圖)

非官方的報導指出，聯邦商務部正計畫在舊金山成立新創機構「人工智慧中心」（AI Hub）。

舊金山紀事報引用彭博社的報導，該機構將落腳於美國人工智慧震央舊金山，這裡是OpenAI和Anthropic等產業先驅的總部所在地。在與其他國家競爭之際，該機構有望利用其便利的地理位置和資源優勢，接觸關鍵的人工智慧主管和研究人員。

該中心的具體位置和開放時間尚不清楚，也無法確定將創造多少就業機會。川普政府尚未對此置評。紐約市經濟和勞動力發展辦公室也暫無相關資訊，曾有傳聞稱該機構可能會設在紐約。

在川普執政第一年大規模裁員之後，新建的這個中心將是聯邦政府在舊金山擴張的罕見案例。此前，聯邦官員也曾計畫出售市政中心區域的兩座大型政府大樓，但在去年3月突然取消了出售計畫，同時取消的還有數百座其他辦公大樓的出售。

受聯邦政府監管的房利美（Fannie Mae），上個月宣布將舊金山辦事處遷至阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）。

川普日益將人工智慧產業視為其經濟政策的基石，並經常與包括輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在內的灣區科技領袖會面。在與中國爭奪晶片市場主導權以及試圖主導這一蓬勃發展的行業的背景下，川普大加標榜人工智慧資料中心的交易成果（AI data center deals）。

人工智慧公司是去年舊金山辦公大樓市場改善的關鍵因素，空置率下降了約3個百分點。包括Sierra AI和Databricks在內的科技公司去年簽署了多項重要租賃協議。

舊金山 人工智慧 AI

上一則

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

下一則

冬季風暴降雨效應 加州供水配額增至30%

延伸閱讀

稅務資料外洩 川普提告國稅局、財政部 求償100億美元

稅務資料外洩 川普提告國稅局、財政部 求償100億美元
川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」
川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」
川普：盼無需對伊朗動武 計劃就核協議舉行會談

川普：盼無需對伊朗動武 計劃就核協議舉行會談
川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」