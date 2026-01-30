商務部成立AI中心 擬落腳舊金山

舊金山是全球人工智慧震央的事實，連川普政府也無法否認。 (取材自谷歌地圖)

非官方的報導指出，聯邦商務部正計畫在舊金山 成立新創機構「人工智慧 中心」（AI Hub）。

舊金山紀事報引用彭博社的報導，該機構將落腳於美國人工智慧震央舊金山，這裡是OpenAI和Anthropic等產業先驅的總部所在地。在與其他國家競爭之際，該機構有望利用其便利的地理位置和資源優勢，接觸關鍵的人工智慧主管和研究人員。

該中心的具體位置和開放時間尚不清楚，也無法確定將創造多少就業機會。川普政府尚未對此置評。紐約市經濟和勞動力發展辦公室也暫無相關資訊，曾有傳聞稱該機構可能會設在紐約。

在川普執政第一年大規模裁員之後，新建的這個中心將是聯邦政府在舊金山擴張的罕見案例。此前，聯邦官員也曾計畫出售市政中心區域的兩座大型政府大樓，但在去年3月突然取消了出售計畫，同時取消的還有數百座其他辦公大樓的出售。

受聯邦政府監管的房利美（Fannie Mae），上個月宣布將舊金山辦事處遷至阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）。

川普日益將人工智慧產業視為其經濟政策的基石，並經常與包括輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在內的灣區科技領袖會面。在與中國爭奪晶片市場主導權以及試圖主導這一蓬勃發展的行業的背景下，川普大加標榜人工智慧資料中心的交易成果（AI data center deals）。

人工智慧公司是去年舊金山辦公大樓市場改善的關鍵因素，空置率下降了約3個百分點。包括Sierra AI和Databricks在內的科技公司去年簽署了多項重要租賃協議。