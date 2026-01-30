我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

Waymo邁入新階段 在舊金山機場接送乘客

編譯組／綜合報導
Waymo開始在舊金山機場提供服務，趕上超級盃開賽。(取自Waymo臉書)
Waymo開始在舊金山機場提供服務，趕上超級盃開賽。(取自Waymo臉書)

Waymo無人駕駛計程車(robotaxis)已於1月29日開始，在舊金山國際機場接送乘客，標誌這家由 Google支持的無人駕駛汽車公司，已進入了新發展階段。

「舊金山紀事報」報導，Waymo最初將提供有限制數量乘客服務，並計畫在未來幾個月內擴大服務範圍。旅客可在舊金山國際機場租車中心上下車，之後可搭乘機場輕軌(AirTrain)前往航廈。

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)聲明表示，作為連接世界各地遊客的門戶，舊金山國際機場推出Waymo乘客接送服務，擴增往返舊金山安全、可靠且方便的方法。他指出，Waymo的價值不僅在實用性，更具有創新象徵，協助推動舊金山的經濟復甦。

舊金山國際機場主任納科恩克特(Mike Nakornkhet)也認同羅偉說法。

Waymo聯合執行長馬瓦卡納(Tekedra Mawakana)讚許公司與舊金山城市增進合作關係。她指出，機場叫車服務是Waymo客戶最期待的功能之一。Waymo已在鳳凰城提供機場服務超過一年。

目前，距離超級盃在灣區開幕僅剩幾天。去年3月，Waymo開始繪製前往舊金山國際機場的路線圖，這是一個漸進過程，需要讓自動駕駛車隊熟悉每一條車道路線、每一個交通號誌和每個彎道。

去年9月，Waymo獲准在聖荷西國際機場營運，並在舊金山國際機場測試載客服務，儘管當時需要有真人駕駛員。隨著這家自駕汽車巨頭擴大區域範圍，工程師們啟動了試點計畫，開始在半島地區高速公路和整個南灣提供乘車服務。去年11月，加州車輛管理局(DMV)擴大了Waymo服務範圍，將其覆蓋範圍擴展至酒鄉、沙加緬度部分地區以及洛杉磯郊區。僅在灣區，Waymo車隊就覆蓋260平方哩。

遊客和商務旅客是無人駕駛計程車的龐大市場。但是，無人駕駛計程車機場服務也可能有些缺點。有人擔心，自動駕駛汽車會搶走BART和其他大眾運輸機構的客源，或是搶走叫車司機的生意。Waymo領導層則強調，交通運輸「是一項團隊運動」(is a team sport)，他們正致力建立與監管機構和公眾之間的信任。

