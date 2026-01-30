冬季風暴降雨效應 加州供水配額增至30%

全州水庫蓄水量仍維持在高於平均水準，整體達到歷年同期的125%。（加州水資源廳提供）

加州 水資源廳（DWR）日昨宣布，2026年州水利計畫（State Water Project，SWP）供水配額上調至30%，較去年12月1日公布的初始配額10%明顯提高。當局指出，12月中旬接連出現的冬季風暴雨，以及水利調度彈性改善，使今年可望增加供水量。

DWR於28日表示，州水利計畫目前服務全州29個公共供水機構，供水人口約2700萬人，並灌溉約75萬畝農地。配額評估主要依據水文條件、水庫現有蓄水量，以及對未來數月可能持續乾旱的假設進行調整。

加州水資源廳廳長內梅斯（Karla Nemeth）指出，隨著加州傳統降水季節逐年縮短且氣溫升高，冬季降雨與降雪的不確定性愈來愈高。

「每年大自然所提供的水量，仍是影響州水利計畫配額的關鍵因素，但也變得愈來愈難以預測，」她表示，「我們必須調整水利系統，在溫暖又潮濕的風暴期間盡可能攔蓄水資源，每一滴水都非常重要。」

加州水資源廳指出，去年12月全州普遍受惠於冬季風暴，但今年1月天氣反常乾燥且溫暖，導致目前積雪量與降水量均低於歷年同期平均。不過，全州水庫蓄水量仍維持在高於平均水準，整體達到歷年同期的125%。其中，州水利計畫最大水庫歐洛維爾湖（Lake Oroville）蓄水量更達到歷年同期平均的138%。

加州水資源廳並透露，去年12月已獲加州魚類與野生動物廳核准修訂「附帶捕獲許可」（Incidental Take Permit，ITP），賦予SWP在保護魚類前提下更大操作彈性，包括調整俗稱「首次沖刷」的抽水減量措施。該措施通常在冬季初期暴雨導致河流水量暴增時啟動。

根據DWR分析，部分觸發規則在不影響受保護物種的情況下可適度放寬。受惠於此，州水利計畫在去年12月至今年1月間額外攔蓄約1萬5000畝呎水量，足以供應約4萬5000戶家庭一整年的用水。

DWR強調，2月與3月仍是傳統濕季的最後關鍵月份，後續是否有更多降雪，將直接影響今年最終供水配額。當局預計本周稍晚進行下一次積雪調查。訂於2月1日的官方積雪測量結果，以及空載雪量觀測飛行數據，將成為未來調整SWP配額的重要依據。

依慣例，DWR每年先依據現有水庫蓄水、預估供水量及用水需求公布初始配額，之後隨著降雨、積雪與逕流數據更新，每月進行調整，最終供水配額通常於5月或6月定案。