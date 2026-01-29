我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

善適應城市環境 舊金山烏鴉數十年來暴增創紀錄

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
被視為高智商掠食鳥類的美洲烏鴉（American crow），近年在舊金山快速增加。（全美奧杜邦學會提供）
被視為高智商掠食鳥類的美洲烏鴉（American crow），近年在舊金山快速增加。（全美奧杜邦學會提供）

被視為高智商掠食鳥類的美洲烏鴉（American crow），近年在舊金山快速增加。全美奧杜邦學會（National Audubon Society）公布「聖誕鳥類普查」（Christmas Bird Count），2025年底至2026年初最新統計，舊金山境內共記錄到3260隻烏鴉，創下歷史新高。

在1984年的同項調查中，舊金山僅記錄到五隻烏鴉。數十年間的劇烈成長，反映烏鴉對都市環境的高度適應能力。

金門鳥類聯盟（Golden Gate Bird Alliance）總監格羅弗（Whitney Grover）指出，烏鴉善於在城市中生存，是牠們數量暴增的主因。「牠們非常擅長利用都市環境，尤其是以垃圾為食，」她說，「烏鴉比其他鳥類更能適應人口密集的環境，但這也可能對其他鳥種造成壓力，因為烏鴉本身是掠食者。」

數據顯示，舊金山的烏鴉數量近年明顯上升，2019年僅738隻，2023年增至2630隻，而2025年底幾乎是2024年1532隻的兩倍。

這股成長趨勢並非僅限於舊金山。金門鳥類聯盟彙整過去五年的普查資料指出，灣區九個縣的烏鴉數量普遍上升，整體趨勢自1975年以來持續向上。

此外，儘管灣區烏鴉數量亮眼，該物種在北美整體並非全面成長。部分研究顯示，美國與加拿大的烏鴉數量曾在西尼羅病毒流行期間明顯下降。

冬季是觀察舊金山烏鴉的最佳時節。這些被部分市民視為吵雜、容易製造髒亂的鳥類，會在寒冷月份大量聚集，共同覓食、防衛棲地並撫育幼鳥，到了春季再各自散去。這種群聚行為，不僅是社交需求，也是生存策略。

金門鳥類聯盟執行長菲利普斯（Glenn Phillips）形容，近日他在日落時分從機場返家途中，看見數千隻烏鴉在市中心集結棲息。「牠們聚在一起，有更多眼睛可以找食物，也能更早發現掠食者。」

1972年候鳥保護法（Migratory Bird Treaty Act）將烏鴉納入保護，限制狩獵，是牠們長期回升的關鍵因素之一。相較之下，在加州多數農業區，烏鴉仍可被捕殺。「烏鴉非常聰明，牠們很快就發現，城市比鄉村安全得多，」菲利普斯說。

舊金山 灣區 加州

上一則

從移民家庭走進議會 陳小焱展望2026：守住基礎、穩定生活

下一則

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

延伸閱讀

21件「舊金山之心」雕塑 展後將拍賣捐作公益

21件「舊金山之心」雕塑 展後將拍賣捐作公益
調查：40%聖縣居民考慮搬離灣區 相比前幾年57%大降

調查：40%聖縣居民考慮搬離灣區 相比前幾年57%大降
金山市中心恢復繁榮 交通堵塞重現…躋身全美第3

金山市中心恢復繁榮 交通堵塞重現…躋身全美第3
山獅出沒舊金山市區 被抓捕放歸野外

山獅出沒舊金山市區 被抓捕放歸野外
舊金山街頭「致電共和黨人」公共電話爆紅

舊金山街頭「致電共和黨人」公共電話爆紅

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
川普表示不會出席今年超級盃。圖為川普在2025年超級盃上。(路透)

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

2026-01-26 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。（本報檔案照）

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

2026-01-23 21:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦