加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

Yahoo Finance報導，加州 以宜人的氣候、迷人的海灘及無與倫比的美景聞名遐邇，但與此同時，其高昂的生活成本也同樣「舉世聞名」。

加州提供的是世界級的設施與環境，在此落腳的開銷自然高於全美平均水準。但具體而言，在加州舒適退休 究竟需要多少錢？答案是：因地而異。儘管加州的整體生活成本較高，但由於幅員遼闊且多元，在某些城鎮足以維持生活的收入，到了其他城市可能遠遠不夠。

根據聖路易斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）引述勞工統計局（BLS）的最新數據，美國65歲及以上族群的平均年支出約為6萬87美元，相當於每月5000美元。

其主要開支結構如下：

•住房：每月1787美元

•飲食：每月643美元

•醫療與保險：每月669美元

•交通：每月859美元

•水電、網路及通訊：每月368美元

•娛樂、旅遊及雜項：每月560美元

根據美國經濟分析局（BEA）的數據，加州的平均生活成本比全美平均高出約12.6%。以此進行修正，加州退休人士的平均每月支出約為5630美元。

然而在加州，「地點」決定了一切：舊金山 、洛杉磯、聖荷西與聖地牙哥，開銷遠高於全州平均，尤其是住房支出，往往會占去退休收入的一半以上。相對負擔得起的地區則為中央谷地（Central Valley）、內陸帝國（Inland Empire）或加州極北部地區。

另一個關鍵變數是房貸是否已繳清。若已無房貸，即便仍須支付房產稅、維修費或物業管理費（HOA），每月仍可節省數千美元。