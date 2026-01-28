山獅出沒舊金山市區 被抓捕放歸野外

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
山獅捕捉過程比預期費時，需多次麻醉，並待確認完全昏睡後，才以遮眼、綁束四肢方式確保安全。（舊金山動物園提供）
山獅捕捉過程比預期費時，需多次麻醉，並待確認完全昏睡後，才以遮眼、綁束四肢方式確保安全。（舊金山動物園提供）

一隻在舊金山市區遊蕩逾30小時的年輕山獅，於25日在太平洋高地（Pacific Heights）被加州魚類與野生動物局（California Department of Fish and Wildlife）人員，成功麻醉並捕獲，隨後送往半島地區的自然棲地野放。

舊金山消防局發言人艾利亞斯（Mariano Elias）表示，該山獅為雄性，約2歲、體重77磅，健康狀況良好。由於牠躲藏在加州街與奧克塔維亞街（California Street & Octavia Street）交會處兩棟公寓之間狹窄空間，捕捉過程比預期費時，需多次麻醉，並待確認完全昏睡後，才以遮眼、綁束四肢方式確保安全。

警方指出，該處為一條寬約30呎、佈滿樹木與灌木的封閉空地，提供良好藏身環境。警方約於凌晨2時發現山獅蹤跡。附近的私立學校修道院與史都華堂學校（Convent & Stuart Hall）為安全起見，25日臨時停課。

這隻被編號為「157M」的山獅出生於聖塔克拉拉縣，幼年曾配戴「聖克魯茲山獅計畫」（Santa Cruz Puma Project）追蹤項圈，但後來脫落，導致研究人員無法掌握其進入市區的路徑。該計畫主持人、聖塔克魯茲加州大學教授威爾默斯（Chris Wilmers）表示，山獅將重新配戴項圈，並被野放至沒有其他成年雄獅的地區。

舊金山動物園首席獸醫穆特洛（Dr. Adrian Mutlow）與醫院經理波特（Molly Potter）25日清晨即到場協助檢查。山獅被裝入鐵籠後，由皮卡車載離市區。

多名居民在捕獲前目擊山獅行蹤。住在附近的布蘭克（Roxanne Blank）表示，她於凌晨3時在瓦列霍街與富蘭克林街（Vallejo & Franklin）附近下車時，與站在公寓階梯上的山獅短暫對視約5分鐘，起初還誤以為是體型巨大的狗。直到天亮後，她才注意到水泥地上留下約2呎長的爪痕。

專長研究山獅的生物多樣性中心科學家Tiffany Yap表示，山獅出現在市中心雖令人意外，但也提醒人們舊金山仍與野生動物共存，應透過公園與綠地支持生態多樣性。

