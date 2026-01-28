養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）
灣區居民史普蘭扎（Maureen Spranza）2024年8月退休，但到了2025年12月，60歲的她又重返職場，原因是不斷上漲的生活成本讓她難以負擔退休生活。如今，她身兼三職，每周工作六天。

聖荷西信使報報導，史普蘭扎的例子反映出灣區乃至整個加州退休人士面對的現實。對一些加州人來說，經濟壓力已經大到難以實現退休目標。

最近有一項研究將加州列為全美第六大不適合退休的州，名單列在加州之後的還有有密西西比州、阿拉巴馬州、紐約州、麻薩諸塞州和紐澤西州。最適合退休的前五名州為懷俄明州、新罕布夏州、佛蒙特州、蒙大拿州和南達科他州。

進行這項研究的長照保險和規畫公司CareScout執行長布列奇奈德（Arthur Bretschneider）表示，加州高昂的生活成本是讓其排名在後段班的主要原因。他指出，隨著加州接近退休年齡的人口比例持續增加，這項研究突顯出一個嚴重的問題：在加州養老愈來愈難。

根據灣區新聞集團（Bay Area News Group）和聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）2025年的一項民調報告，有約22%的灣區退休人士表示難以支付日常生活帳單。

加州生活成本高昂眾所周知。根據美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis）的數據，加州大部分商品和服務價格都高於其他州。尤其值得關注的是，CareScout的數據顯示，加州養老院費用幾乎是全美最高。

Sid Financial Services首席規畫師席德（Kalvin Sid）表示，他看到許多客戶為了退休，從加州搬到德州和內華達州等生活成本較低的州居住。但他認為，如果人們能及早規畫，在加州退休是可行的。

席德表示，人們普遍誤以為僅靠社會安全金（Social Security）就能安享晚年。他指出，社安金最初是被設計為退休收入的三大來源之一，其他兩個是退休金和個人儲蓄。然而，在退休金逐漸減少、民眾平均每月能領到的社安金僅略高於2000美元的情況下，個人儲蓄變得比以往更為重要。

席德說：「政府沒有能力照顧所有人，因此，我們必須養成為自己的未來著想的習慣。」

史普蘭扎表示，促使她重返職場的原因很多，但最主要的是「加州全保」（Covered California）保費的飆漲。自從川普去年7月簽署了「大又美法案」（One Big Beautiful Bill）終止了「可負擔健保法」（Affordable Care Act）中關於稅金減免的條款後，她的每月保費從21美元飆升至1100美元。

