迎超級盃 短期租賃需求翻倍 李維體育場附近日租4千

本屆超級盃在李維體育場舉行。 (谷歌地圖)

一項分析指出，第60屆超級盃 最大贏家可能是灣區 屋主，因為短期住房租賃需求飆增一倍。

SFGATE報導，舊金山 灣區上次舉辦超級盃是2016年，那次吸引了超過100萬人參加相關的活動。灣區居民中，很少有人能像房主一樣從外來遊客身上獲得利益，房主把房屋做短期租賃STR（short-term rental），李維體育場（Levi′s Stadium）附近的一些房屋每晚租金已高達4000美元。

在2月8日的超級盃大賽之前，灣區房主們似乎再次要趁機大舉出手：在過去12個月裡，超級盃舉辦地聖塔克拉拉縣出現了數百個新的房源。根據專注於Airbnb等短租平台的分析公司AirDNA提供的數據，今年2月2日當周，聖縣新增房源數量比去年同期增加了約500個。

去年2月同期，該縣約有3200個房源可供預訂，而今年超級盃期間，這一數字躍升至約3700個。「這是一個強勁的成長速度，」AirDNA的經濟學家加拉格（Bram Gallagher）告訴SFGATE。他補充說，AirDNA觀察到整個產業每年新增房源的平均成長率為5%，但在聖塔克拉拉縣，自2025年以來，新增房源的成長率幾乎翻了兩番。

值得注意的是，短租屋源數量的成長並不能完全歸因於像超級盃這樣的單一賽事。例如，在2016年舊金山灣區舉辦上一屆超級盃之前，有報導稱在超級盃舉辦前的幾個月裡，舊金山的短租房源申請數量激增。

然而，被譽為舊金山短租房源「教宗」的規畫師蓋伊（Kevin Guy）表示，超級盃只是短租屋源數量增加的因素之一，而非唯一原因。當時舊金山仍在制定相關法規，潛在的房東可能也在等待一項投票提案的結果，該提案在2016年超級盃舉辦前幾個月最終未能通過。

除了市場上新增的短租屋數量之外，加拉格表示，體育場附近房源的強勁需求也讓他感到驚訝。「目前的需求量是去年同期的兩倍，」他說。