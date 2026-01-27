角逐裴洛西席位 威善高料獲提名

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
宣布競選聯邦眾議員的加州參議員威善高在周末一項黨內網路投票中，以77%的壓倒性票數獲得加州民主黨人支持。（美聯社）
宣布競選聯邦眾議員的加州參議員威善高在周末一項黨內網路投票中，以77%的壓倒性票數獲得加州民主黨人支持。（美聯社）

在接替聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）席位的競爭中，加州參議員威善高（Scott Wiener）周末在一項網路投票中擊敗其他幾位主要民主黨競爭對手，以壓倒性優勢獲得加州民主黨人支持。

舊金山紀事報報導，在這項背書（提名）前投票中，威善高獲得加州民主黨117票支持（總票數為151票），得票率超過77%。這個結果意味著，為威善高背書的決定將被列入下個月20日到22日在舊金山舉行的加州民主黨代表大會議程中，屆時將對所有候選人進行最終確認。

角逐裴洛西不再競選連任遺留席位的舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）在這項投票中獲得30票，得票率接近20%；前矽谷工程師、曾任聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）幕僚長的查克拉巴蒂（Saikat Chakrabarti）未獲得任何人支持；其餘四名投票者則未表態。

在這三位政策立場相近的民主黨候選人的激烈競爭中，加州黨部的支持似乎顯得意義重大。

不過，陳詩敏的競選團隊並不以為然，指出陳詩敏26日剛獲得加州教師協會（California Teachers Association）和加州教師聯盟（California Federation of Teachers）的支持。

陳詩敏競選團隊發言人愛德華茲（Julie Edwards）說：「在陳詩敏決定競選聯邦眾議員時，她已非常清楚，自己要面對的是一位多年來一直計畫競選這個席位的溫和派民主黨同僚。但她認為，自己會獲得像飯店員工、水管工人和教師這樣的勞工團體支持。」

愛德華茲強調說：「這場選舉的勝負將不是由黨內人士決定，而是由一直以來始終信任陳詩敏的勞工們決定。」

加州 民主黨 投票

