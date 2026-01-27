金山市府稱完成超級盃整備 確保市民與訪客「安全」

市長羅偉表示，距離超級盃還有不到兩周，舊金山已準備好迎接全球目光，確保居民與旅客都能安心享受活動。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）與全市應急部門的領袖在26日舉行記者會，稱市府已完成第60屆超級盃 （Super Bowl LX）賽事周相關安全與市政整備工作，將以「乾淨、安全的街道」為核心，確保市民與來訪旅客的安全與良好體驗。

羅偉指出，超級盃周末，舊金山將迎來全美與全球各地的大量訪客，市府已加強跨部門協調，包括擴大執法存在、強化緊急應變，以及正式啟動由地檢處主導的「舊金山人口販運工作小組」（San Francisco Human Trafficking Task Force），結合地方、州與聯邦執法機構、檢察官與受害者服務單位，共同防範犯罪與剝削行為。

羅偉表示，過去一年，舊金山已成功舉辦多場大型活動，包括2025年史上最安全的農曆新年大遊行、NBA全明星周末（為城市帶來逾3億美元經濟效益），以及金門公園系列大型夏季音樂會，均在安全、有序情況下完成，為超級盃周奠定良好基礎。「距離超級盃還有不到兩周，舊金山已準備好迎接全球目光，確保居民與旅客都能安心享受活動。」羅偉說。

在執法方面，舊金山警局（SFPD）將全面加派警力，取消休假以確保活動場地與全市各區的巡邏與應變能力；縣警人員也將在市中心及重要交通走廊加強巡邏，提高可見度與即時反應能力。剛剛上任的華裔警察局長劉力一（Derrick Lew）表示，警方已做好全面應變準備，確保活動期間公共安全。

市府並啟動緊急行動中心（Emergency Operations Center），於超級盃周期間即時監控各項活動、911通報量、醫療與消防資源，並跨部門共享資訊，以迅速回應突發狀況，同時維持市政服務正常運作。消防局長克里斯彭（Dean Crispen）指出，消防、救護與急救服務將在支援大型活動的同時，確保日常緊急服務不中斷。

市府建議民眾與旅客多利用大眾運輸系統，包括Muni、BART、Caltrain與VTA輕軌前往活動區域與李維球場（Levi′s Stadium），並提醒超級盃期間，馬士孔尼展覽中心（Moscone Center）及周邊重要場地將有道路封閉與車道管制。

此外，市府也持續維持全市街道清潔與秩序，多部門街道應變團隊將照常處理311通報、塗鴉清除與非法傾倒等問題，確保各社區在超級盃周期間維持良好市容。

市府呼籲民眾「看見可疑情況就通報」，並強調非緊急事件可撥打311，讓911保持暢通。同時也提醒，大型活動期間人類販運風險上升，若發現疑似情況，可聯絡舊金山反人口販運合作專線415-907-9911，緊急狀況則立即撥打911。