迎超級盃設高安全區 李維體育場周邊大封路

27日開始，官方將封鎖超級盃賽場聖塔克拉拉李維體育場( Levi's Stadium)附近的幾條主要道路。(聖塔克拉拉市政府提供)

從周三(27日)開始，官方計畫封鎖超級盃 賽場聖塔克拉拉市李維體育場( Levi's Stadium)附近的幾條主要道路，在2月8日超級盃比賽前設立一個「高安全區」，可能會給許多司機帶來不便。

雖然道路封閉令人煩惱，但卻是大型體育賽事前控制交通擁擠的唯一方法。為了減輕民眾的痛苦和困惑，灣區主辦委員會已發布公告，詳細說明了車輛通行限制。

舊金山 紀事報報導，從周三到2月13日，聖塔克拉拉市Tasman Drive在Calle Del Sol至Great America Parkway之間的路段將封閉，屆時將有指示牌引導當地和周邊地區的繞行路線。比賽當天，主辦單位將擴大限制區域，封閉Great America Parkway在Patrick Henry Drive和Bunker Hill Lane之間的路段。

環繞體育場部分路段的Stars and Stripes Drive已經自1月5日起封閉，並將於2月22日重新開放。這項變更影響到騎乘者和駕駛者，所有人都應注意路障和交通錐。目前，騎乘者如果沿著Gianera Street Trailhead或Great America Parkway）騎行，到達Stars and Stripes Drive交叉口時必須轉彎。

本周Tasman Drive的封閉將包括自行車道，Great America Parkway在比賽日封閉時也將如此。指示牌將引導騎乘者繞行封閉區域，在某些情況下，他們需要選擇蜿蜒的替代路線。

同時，本周行人將無法使用Tasman Drive上位於Convention Center Drive和Calle Del Sol之間的路段。由於沒有便捷的路線可以穿過廣闊的安保區域，組委會成員建議步行者乘坐聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA）的輕軌，往返於Great America Parkway和Lick Mill之間。

「我們提前數月與NFL、地方官員、當地交通機構以及像Kimley-Horn這樣的交通工程師密切合作，制定協調一致的方案，」組委會發言人在一份聲明中表示。聲明還指出，為了最大限度地減少干擾，組委會精心規畫了繞行路線，製作了清晰易讀的指示牌和地圖，指定了網約車的上下客點，並與居民、通勤者和商家保持暢通的溝通渠道。

對於那些想要避開施工路障、複雜的繞行路線和擁擠不堪的街道的人來說，當地交通機構提供了一個解決方案。

加州 火車（Caltrain）發言人利伯曼（Dan Lieberman）表示，公共交通是「避開此類活動帶來的擁堵交通的絕佳方式」。他為球迷們提供了便利的出行指南：從舊金山出發，搭乘加州火車到山景城站（Mountain View Station），然後轉乘VTA輕軌橙線，在Great America Station下車。從聖荷西或更南邊來的乘客，應該在 Caltrain 的 Diridon 站乘坐VTA的綠線，並在同一站下車。