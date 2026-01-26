迎超級盃設高安全區 李維體育場周邊大封路

我的頻道

聖塔克拉拉訊
27日開始，官方將封鎖超級盃賽場聖塔克拉拉李維體育場( Levi's Stadium)附近的幾條主要道路。(聖塔克拉拉市政府提供)
從周三(27日)開始，官方計畫封鎖超級盃賽場聖塔克拉拉市李維體育場( Levi's Stadium)附近的幾條主要道路，在2月8日超級盃比賽前設立一個「高安全區」，可能會給許多司機帶來不便。

雖然道路封閉令人煩惱，但卻是大型體育賽事前控制交通擁擠的唯一方法。為了減輕民眾的痛苦和困惑，灣區主辦委員會已發布公告，詳細說明了車輛通行限制。

舊金山紀事報報導，從周三到2月13日，聖塔克拉拉市Tasman Drive在Calle Del Sol至Great America Parkway之間的路段將封閉，屆時將有指示牌引導當地和周邊地區的繞行路線。比賽當天，主辦單位將擴大限制區域，封閉Great America Parkway在Patrick Henry Drive和Bunker Hill Lane之間的路段。

環繞體育場部分路段的Stars and Stripes Drive已經自1月5日起封閉，並將於2月22日重新開放。這項變更影響到騎乘者和駕駛者，所有人都應注意路障和交通錐。目前，騎乘者如果沿著Gianera Street Trailhead或Great America Parkway）騎行，到達Stars and Stripes Drive交叉口時必須轉彎。

本周Tasman Drive的封閉將包括自行車道，Great America Parkway在比賽日封閉時也將如此。指示牌將引導騎乘者繞行封閉區域，在某些情況下，他們需要選擇蜿蜒的替代路線。

同時，本周行人將無法使用Tasman Drive上位於Convention Center Drive和Calle Del Sol之間的路段。由於沒有便捷的路線可以穿過廣闊的安保區域，組委會成員建議步行者乘坐聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA）的輕軌，往返於Great America Parkway和Lick Mill之間。

「我們提前數月與NFL、地方官員、當地交通機構以及像Kimley-Horn這樣的交通工程師密切合作，制定協調一致的方案，」組委會發言人在一份聲明中表示。聲明還指出，為了最大限度地減少干擾，組委會精心規畫了繞行路線，製作了清晰易讀的指示牌和地圖，指定了網約車的上下客點，並與居民、通勤者和商家保持暢通的溝通渠道。

對於那些想要避開施工路障、複雜的繞行路線和擁擠不堪的街道的人來說，當地交通機構提供了一個解決方案。

加州火車（Caltrain）發言人利伯曼（Dan Lieberman）表示，公共交通是「避開此類活動帶來的擁堵交通的絕佳方式」。他為球迷們提供了便利的出行指南：從舊金山出發，搭乘加州火車到山景城站（Mountain View Station），然後轉乘VTA輕軌橙線，在Great America Station下車。從聖荷西或更南邊來的乘客，應該在 Caltrain 的 Diridon 站乘坐VTA的綠線，並在同一站下車。

小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18

