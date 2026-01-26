談槍擊案痛心 勇士總教頭籲彼此尊重

勇士隊總教練柯爾呼籲美國同胞彼此尊重。(美聯社)

周日下午，數千民眾肩並肩走上明尼亞波里斯市中心的街道，要求聯邦政府 停止在該市的移民 執法行動。此時，勇士隊總教練柯爾(Steven Koor)卻不願談論籃球。

聖荷西 信使報報導，就在聯邦移民執法局特工在距離賽場幾哩外的抗議活動中槍普雷蒂(Alex Pretti)，導致原定於周六勇士隊客場挑戰灰狼隊的比賽延期，24小時後，執教金州勇士隊多年的主教練就此事發表了首次公開聲明。

「我熱愛明尼亞波里斯這座城市，這裡的人們都很棒。現在發生的一切令人非常難過，我為這座城市感到難過。」柯爾說，「這座城市籠罩在一片陰霾之中。你能感受到，很多人都在遭受苦難。顯然，生命損失是頭等大事。那些家庭再也見不到他們的親人了。你知道，當一切動盪平息下來的時候，無論何時，那些家人都無法回家了，這令人痛心疾首。」

柯爾表示，勇士隊總經理鄧利維(Mike Dunleavy)周六早上通知他，聯盟正在考慮推遲比賽。

他還接到了森林狼隊主教練芬奇（Chris Finch）和前鋒英格爾斯（Joe Ingles的電話。他們告訴柯爾，灰狼隊的球員們對目前的狀況「感到非常不安」。

「我告訴克里斯和喬，『我們相信你們。我們相信聯盟，無論你們做出什麼最合理的決定，』」柯爾說。 「所以最終，很顯然，比賽被推遲了。我完全同意這個決定。一切都應該以安全為重，不僅要考慮球員和球迷的安全，還要考慮明尼亞波里斯所有人的安全。」

最終，NBA在比賽開始前不到三小時宣布推遲比賽。柯爾執教的球隊此前也經歷過比賽突然推遲的情況。

勇士隊於周五下午抵達明尼亞波里斯，目睹了數萬民眾走上街頭，抗議聯邦移民官員長期駐紮在該市。

儘管周六在體育館附近並未爆發抗議活動，但在周日下午比賽開始前幾個小時，抗議活動已全面展開。數百人舉著標語，表達對美國移民及海關執法局（ICE）進駐該市的不滿，口號聲響徹擁擠的街道。

1月7日，古德(Renee Good)在抗議活動中坐在車內時，被一名聯邦執法人員槍殺。古德之死發生時，柯爾曾發表慷慨激昂的獨白，譴責聯邦政府。但在周日，柯爾卻傳遞出團結的訊息，呼籲美國同胞彼此尊重。

「現在很難分辨真假，真假難辨，」柯爾說：「人們就同一段影片爭論不休，說『這件事發生了，不，那件事發生了』。身處這樣的時代，身為美國人，令人困惑。因此，我呼籲大家牢記我們的憲法精神，我們的價值觀，以及這些價值觀對我們如何對待彼此和同胞的意義。」