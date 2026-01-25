迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）

州參議員 威善高（Scott Wiener）辦公室22日晚間舉行農曆新年藝術展「New Spring 新春」開幕儀式，吸引眾多灣區 社區居民、藝術家及僑界人士到場共襄盛舉，現場氣氛熱絡，洋溢新春喜氣。

此次展覽以農曆新年為主題，展期自1月22日起至2月27日止。威善高表示，農曆新年對亞裔 移民社群，特別是華人社區而言，具有深厚的文化與情感意義，是與家人團聚、傳承傳統的重要時刻。他說，今年即將迎來的馬年，象徵力量、向前、凝聚力與堅毅精神，能在新春期間於州參議員辦公室舉辦藝術展覽，別具象徵意義，也展現州政府對多元文化的重視與尊重。

「New Spring 新春」是一場聯合藝術展覽，由策展人Joseph Abbati精心策畫，匯集來自灣區各地的亞裔美國藝術家及其他藝術創作者，共同以藝術迎接嶄新的春天。展覽共展出20多位藝術家的作品，涵蓋繪畫、水墨、混合媒材等多元形式，從不同視角呈現農曆新年期間的文化傳統、生活樣貌，以及世代記憶與文化傳承，展現新年的價值、美感與精神內涵。

民眾可於展期內前往州府大廈參觀「New Spring 新春」藝術展覽，活動採登記入場，有意參與者可提前報名。參展地址：455 Golden Gate Ave., Suite 14800, San Francisco，免費開放。