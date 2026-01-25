我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

迎馬年新春 威善高辦公室舉行農曆新年藝術展

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）
迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）

參議員威善高（Scott Wiener）辦公室22日晚間舉行農曆新年藝術展「New Spring 新春」開幕儀式，吸引眾多灣區社區居民、藝術家及僑界人士到場共襄盛舉，現場氣氛熱絡，洋溢新春喜氣。

迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）
迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）

此次展覽以農曆新年為主題，展期自1月22日起至2月27日止。威善高表示，農曆新年對亞裔移民社群，特別是華人社區而言，具有深厚的文化與情感意義，是與家人團聚、傳承傳統的重要時刻。他說，今年即將迎來的馬年，象徵力量、向前、凝聚力與堅毅精神，能在新春期間於州參議員辦公室舉辦藝術展覽，別具象徵意義，也展現州政府對多元文化的重視與尊重。

迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）
迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）

「New Spring 新春」是一場聯合藝術展覽，由策展人Joseph Abbati精心策畫，匯集來自灣區各地的亞裔美國藝術家及其他藝術創作者，共同以藝術迎接嶄新的春天。展覽共展出20多位藝術家的作品，涵蓋繪畫、水墨、混合媒材等多元形式，從不同視角呈現農曆新年期間的文化傳統、生活樣貌，以及世代記憶與文化傳承，展現新年的價值、美感與精神內涵。

迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）
迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）

民眾可於展期內前往州府大廈參觀「New Spring 新春」藝術展覽，活動採登記入場，有意參與者可提前報名。參展地址：455 Golden Gate Ave., Suite 14800, San Francisco，免費開放。

迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）
迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）
迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）
迎馬年新春，威善高辦公室舉行農曆新年藝術展。（記者李怡/攝影）

亞裔 灣區 參議員

上一則

沙加緬度社區問卷調查 就生活品質、市政服務徵求民意

下一則

聖荷西爆警匪槍戰 30歲死者涉多起搶劫與劫車

延伸閱讀

數周前才裁308人 Meta計畫再砍灣區219人

數周前才裁308人 Meta計畫再砍灣區219人
范丞丞金髮黑衣彩排春晚 網傳他將唱「李清照」

范丞丞金髮黑衣彩排春晚 網傳他將唱「李清照」
奇諾岡長青會 歡歌笑語迎新春

奇諾岡長青會 歡歌笑語迎新春
前勞工權益律師策展「移民經驗」邀紐約高中生用藝術說故事

前勞工權益律師策展「移民經驗」邀紐約高中生用藝術說故事
洛杉磯首展「溥心畬師徒書畫文房」 呈現跨代藝術延續

洛杉磯首展「溥心畬師徒書畫文房」 呈現跨代藝術延續

熱門新聞

小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。（本報檔案照）

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

2026-01-23 21:30

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相