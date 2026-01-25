超級盃將開打 灣區公共運輸加密班次與接駁

灣區多個公共運輸系統公布超級盃詳細路線與班次調整。（記者龔玥/攝影）

因應2月8日在聖塔克拉拉李維斯球場（Levi's Stadium）舉行的超級盃 LX（Super Bowl LX），當地將自1月28日起啟動大規模安全與交通管制措施，包括多條道路、行人與自行車動線的臨時封閉與改道，同時灣區 多個公共運輸系統也公布比賽周末及當日的加密班次與接駁安排，呼籲民眾優先搭乘大眾運輸前往。

根據市府公告，Tasman Drive將於1月28日至2月13日間，在Calle Del Sol與Great America Parkway之間全面封閉。期間將設置兩種車輛改道路線：一為供當地居民使用的「地方改道」，經Great America Way、Great America Parkway、Lafayette Street及Calle De Luna／Calle Del Sol繞行；另一為「區域改道」，提前引導非當地目的車輛改走101號、237號公路及主要幹道，以避免延誤。

行人方面，Convention Center Drive與Calle Del Sol之間的南、北側人行道同步關閉。由於替代步行路線距離較遠，官方建議行人改搭VTA輕軌，可於封閉區東側的Lick Mill站或西側的Great America站進出。

此外，San Tomas Aquino Creek Trail將於1月29日至2月10日封閉，行人與自行車須改道行經Agnew Road、Mission College Boulevard及Great America Parkway，現場將設置告示引導。

超級盃當天（2月8日）管制進一步升級。Tasman Drive封閉範圍將向東延伸至Lick Mill Blvd，向西延伸至Old Ironsides；Great America Parkway也將於Patrick Henry Drive與Bunker Hill Lane間封閉。當天Tasman Drive部分路段僅限持證工作人員與持票觀眾通行，且VTA輕軌將暫停Lick Mill與Great America站之間的服務，行人須依公告動線步行繞行。

在公共運輸方面，聖塔克拉拉谷交通局（VTA）將成為主要接駁系統。比賽當天，通往球場的公車與輕軌全面加密，賽前多數輕軌維持每20分鐘一班，其中橘線（Mountain View—Great America）加密至每十分鐘一班。Great America站與Lick Mill站將是主要上下車據點。

比賽進行期間及結束後兩小時內，VTA將持續提供加班列車疏散人潮。賽後，A入口為前往山景城方向乘客動線，F入口則服務前往密爾比達 、Alum Rock、Winchester與Santa Teresa的旅客。

城際鐵路方面，Capitol Corridor與Altamont Corridor Express（ACE）將於比賽日提供由Great America站直達東灣及內陸城市的加班列車。Caltrain則維持周末正常班表。

交通單位提醒，叫車服務接送點將設於遠離球場的指定區域，周邊多條道路封閉恐造成延誤，呼籲民眾提早出門、預留轉乘時間，並以公共運輸作為前往超級盃及相關活動的首選。