快訊

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

超級盃將開打 灣區公共運輸加密班次與接駁

記者龔玥／聖荷西報導
灣區多個公共運輸系統公布超級盃詳細路線與班次調整。（記者龔玥/攝影）
因應2月8日在聖塔克拉拉李維斯球場（Levi's Stadium）舉行的超級盃LX（Super Bowl LX），當地將自1月28日起啟動大規模安全與交通管制措施，包括多條道路、行人與自行車動線的臨時封閉與改道，同時灣區多個公共運輸系統也公布比賽周末及當日的加密班次與接駁安排，呼籲民眾優先搭乘大眾運輸前往。

根據市府公告，Tasman Drive將於1月28日至2月13日間，在Calle Del Sol與Great America Parkway之間全面封閉。期間將設置兩種車輛改道路線：一為供當地居民使用的「地方改道」，經Great America Way、Great America Parkway、Lafayette Street及Calle De Luna／Calle Del Sol繞行；另一為「區域改道」，提前引導非當地目的車輛改走101號、237號公路及主要幹道，以避免延誤。

行人方面，Convention Center Drive與Calle Del Sol之間的南、北側人行道同步關閉。由於替代步行路線距離較遠，官方建議行人改搭VTA輕軌，可於封閉區東側的Lick Mill站或西側的Great America站進出。

此外，San Tomas Aquino Creek Trail將於1月29日至2月10日封閉，行人與自行車須改道行經Agnew Road、Mission College Boulevard及Great America Parkway，現場將設置告示引導。

超級盃當天（2月8日）管制進一步升級。Tasman Drive封閉範圍將向東延伸至Lick Mill Blvd，向西延伸至Old Ironsides；Great America Parkway也將於Patrick Henry Drive與Bunker Hill Lane間封閉。當天Tasman Drive部分路段僅限持證工作人員與持票觀眾通行，且VTA輕軌將暫停Lick Mill與Great America站之間的服務，行人須依公告動線步行繞行。

在公共運輸方面，聖塔克拉拉谷交通局（VTA）將成為主要接駁系統。比賽當天，通往球場的公車與輕軌全面加密，賽前多數輕軌維持每20分鐘一班，其中橘線（Mountain View—Great America）加密至每十分鐘一班。Great America站與Lick Mill站將是主要上下車據點。

比賽進行期間及結束後兩小時內，VTA將持續提供加班列車疏散人潮。賽後，A入口為前往山景城方向乘客動線，F入口則服務前往密爾比達、Alum Rock、Winchester與Santa Teresa的旅客。

城際鐵路方面，Capitol Corridor與Altamont Corridor Express（ACE）將於比賽日提供由Great America站直達東灣及內陸城市的加班列車。Caltrain則維持周末正常班表。

交通單位提醒，叫車服務接送點將設於遠離球場的指定區域，周邊多條道路封閉恐造成延誤，呼籲民眾提早出門、預留轉乘時間，並以公共運輸作為前往超級盃及相關活動的首選。

超級盃 灣區 密爾比達

