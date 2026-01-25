罕見福利 舊金山知名餐廳提供員工住房 專家卻這麼說

舊金山知名餐廳提供員工一個罕見的福利：住房。不過，餐飲業專家認為，提供可負擔住房的責任、不應落在個人企業主身上，而應由地方政府承擔。(取自Rich Table臉書)

餐廳提供員工住宿的情況，並不常見。舊金山 一家知名餐廳提供員工罕見的福利：住房。

根據「Apartment List」數據，去年12月舊金山的一房租金 中位數約為3100元。尤其是最近大量高薪人工智慧員工湧入，更推高了房租。有些人為了省錢，只能和多名室友擠在一間公寓裡，或選擇低收入單人出租房，或住在更遠地方。

舊金山紀事報報導，舊金山餐廳「Rich Table」老闆前些日子決定接手街角的一處店面，將其改造成他們的下一家餐廳「RT Bistro」，也連同租下了樓上的一間四房公寓，讓餐廳廚師以及想在舊金山工作、卻苦於負擔高昂房租的烹飪學校學生可以入住。

Rich Table餐廳日間副主廚帕迪亞(Arnoldo Padilla)是上個月第一個搬進來餐廳樓上公寓的租戶，接著是另一位Rich Table的員工。之後，一名來自墨西哥的烹飪學校學生也將入住。現在，Rich旗下餐廳的招募廣告都寫著：「提供步行即可到達餐廳的住宿」(housing available walking distance to the restaurant.)。

「美國烹飪學院新加坡計畫」(Culinary Institute of America's Singapore program)董事費爾德（Eve Felder）表示，灣區 餐飲業長期以來一直是全球烹飪學校學生和應屆畢業生的培訓基地，但對於持有臨時簽證的年輕廚師來說，住房負擔變得越趨困難。剛開始職涯的年輕人薪資，與預期住房成本不符。Rich Table主廚暨老闆里奇（Evan Rich）表示，這正是最初設立員工住房計畫的初衷。

里奇夫婦進行整修餐廳樓上公寓，並增添雙層床、沙發、椅子和電視等家具。廚房裡鍋碗瓢盆、刀具俱全。他們拒絕透露具體租金，但透露低於市價。這間公寓備有無線網路和供電，無須簽訂一年租約。里奇表示，餐廳業主提供住房，提供一個無須太多投入就能來到灣區的機會，同時也為共事者提供相對可負擔的居住環境。

費爾德稱許里奇家族，他們在確保企業長期可持續發展，具有戰略眼光。但是，這種模式未必能在整個利潤微薄、成本高漲的餐飲業複製。

費爾德認為，提供可負擔住房的責任、不應落在個人企業主身上，而應由地方政府承擔。她表示，舊金山須從戰略角度思考，如何照顧勞動力。社區和政府必須共同承諾，餐飲業對城市發展至關重要。