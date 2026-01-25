我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

罕見福利 舊金山知名餐廳提供員工住房 專家卻這麼說

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山知名餐廳提供員工一個罕見的福利：住房。不過，餐飲業專家認為，提供可負擔住房的責任、不應落在個人企業主身上，而應由地方政府承擔。(取自Rich Table臉書)
舊金山知名餐廳提供員工一個罕見的福利：住房。不過，餐飲業專家認為，提供可負擔住房的責任、不應落在個人企業主身上，而應由地方政府承擔。(取自Rich Table臉書)

餐廳提供員工住宿的情況，並不常見。舊金山一家知名餐廳提供員工罕見的福利：住房。

根據「Apartment List」數據，去年12月舊金山的一房租金中位數約為3100元。尤其是最近大量高薪人工智慧員工湧入，更推高了房租。有些人為了省錢，只能和多名室友擠在一間公寓裡，或選擇低收入單人出租房，或住在更遠地方。

舊金山紀事報報導，舊金山餐廳「Rich Table」老闆前些日子決定接手街角的一處店面，將其改造成他們的下一家餐廳「RT Bistro」，也連同租下了樓上的一間四房公寓，讓餐廳廚師以及想在舊金山工作、卻苦於負擔高昂房租的烹飪學校學生可以入住。

Rich Table餐廳日間副主廚帕迪亞(Arnoldo Padilla)是上個月第一個搬進來餐廳樓上公寓的租戶，接著是另一位Rich Table的員工。之後，一名來自墨西哥的烹飪學校學生也將入住。現在，Rich旗下餐廳的招募廣告都寫著：「提供步行即可到達餐廳的住宿」(housing available walking distance to the restaurant.)。

「美國烹飪學院新加坡計畫」(Culinary Institute of America's Singapore program)董事費爾德（Eve Felder）表示，灣區餐飲業長期以來一直是全球烹飪學校學生和應屆畢業生的培訓基地，但對於持有臨時簽證的年輕廚師來說，住房負擔變得越趨困難。剛開始職涯的年輕人薪資，與預期住房成本不符。Rich Table主廚暨老闆里奇（Evan Rich）表示，這正是最初設立員工住房計畫的初衷。

里奇夫婦進行整修餐廳樓上公寓，並增添雙層床、沙發、椅子和電視等家具。廚房裡鍋碗瓢盆、刀具俱全。他們拒絕透露具體租金，但透露低於市價。這間公寓備有無線網路和供電，無須簽訂一年租約。里奇表示，餐廳業主提供住房，提供一個無須太多投入就能來到灣區的機會，同時也為共事者提供相對可負擔的居住環境。

費爾德稱許里奇家族，他們在確保企業長期可持續發展，具有戰略眼光。但是，這種模式未必能在整個利潤微薄、成本高漲的餐飲業複製。

費爾德認為，提供可負擔住房的責任、不應落在個人企業主身上，而應由地方政府承擔。她表示，舊金山須從戰略角度思考，如何照顧勞動力。社區和政府必須共同承諾，餐飲業對城市發展至關重要。

舊金山 租金 灣區

上一則

聖荷西爆警匪槍戰 30歲死者涉多起搶劫與劫車

下一則

全球10大最難買房城 美國占7個 5個在加州 這城市榜首

延伸閱讀

挑戰台北101前 霍諾德徒手攀過金山這些建築

挑戰台北101前 霍諾德徒手攀過金山這些建築
泛美金字塔租賃交易每平方英尺300元 創舊金山新高

泛美金字塔租賃交易每平方英尺300元 創舊金山新高
舊金山漁人碼頭 推鄧金斯蟹新吃法

舊金山漁人碼頭 推鄧金斯蟹新吃法
舊金山流感升溫 本季已2死

舊金山流感升溫 本季已2死
舊金山教會街大型公共藝術 為超級盃預熱

舊金山教會街大型公共藝術 為超級盃預熱

熱門新聞

小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
舊金山漁人碼頭推出全新鄧金斯蟹採購方式。（本報檔案照）

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

2026-01-23 21:30

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅