泛美金字塔租賃交易每平方英尺300元 創舊金山新高

泛美金字塔大樓創下舊金山史上最高辦公樓租金紀錄，以每平方英尺300美元以上價格簽約第44層。（本報檔案照）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，泛美洲金字塔大廈（Transamerica Pyramid）近日為舊金山飽受衝擊的市中心商業辦公室市場帶來了一筆創紀錄的租賃交易，據房地產 消息人士及大樓運營商施沃（Michael Shvo）透露，其租戶以每平方英尺300美元以上的租金 成為全市租金最高的辦公租戶。施沃拒絕透露租戶身份，稱對方要求匿名。該交易涉及第44樓、約4000平方英尺的面積。

常駐紐約的施沃宣稱此交易創下西海岸紀錄。他表示，目前全美僅紐約市的Vanderbilt一號大樓租金更高。當地房地產人士證實，金字塔大樓是全市唯一達成每平方英尺租金超過200美元的項目，且此類交易僅在過去一年內出現。

除匿名租戶外，施沃證實該樓高層另有兩筆交易：專注科技領域的全球投資機構Coatue（以扶持高成長企業著稱）及深耕企業與投資銀行業務的日本巨頭瑞穗銀行（Mizuho）均承租了辦公空間。雖無法確定具體租金，但施沃發言人表示高層租戶支付更高租金。

發言人證實三份租約總面積達2萬5千平方英尺，其中最大租約面積為1萬5千平方英尺。這些租賃交易由房地產經紀公司仲量聯行（JLL）的Chris Roeder、Matt Shewey和Carlye Parker促成。

施沃在聲明中表示：「泛美金字塔中心持續推動舊金山市中心復興，創下租金新高，為社區注入活力與發展動能。最重要的是，我們正吸引頂級優質租戶入駐，這既鞏固了泛美大樓在城市天際線的標誌性地位，也向全球傳遞了舊金山未來可期的信號。」

去年，施沃團隊宣布完成該大樓九筆租賃交易，總面積逾20萬平方英尺，租金區間為每平方英尺120至300美元。據團隊披露，截至去年12月，金字塔大樓出租率達85%。

此次租賃熱潮源於歷時數年的全面翻新工程。業主斥資4億美元將這座地標性建築改造為現代標誌性塔樓，升級了辦公空間、新增配套設施及公共區域。

此前這座地標性建築經歷了動盪的一年，其租賃成就被與Core Club相關的法律糾紛所掩蓋。作為早期租戶這家會員制社交俱樂部原定入駐大樓底層，卻於2024年起訴施沃及其德國投資者，指控其違反合同並作出虛假陳述；施沃則反訴稱Core Club拖欠數百萬美元租金及相關費用。