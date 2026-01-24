挑戰台北101前 霍諾德徒手攀過金山這些建築

全球知名攀岩運動員霍諾德（Alex Honnold）原本要在加州時間周五晚徒手攀登高1667英尺的台北101大樓，因台北大雨，延期一天舉行。(取自Alex Honnold臉書)

全球知名攀岩運動員霍諾德（Alex Honnold）原定美西時間23日晚間（台灣時間24日上午）嘗試徒手攀登世界最高大樓之一、高1667英尺的台北101 大樓，全程在Netflix特別節目「摩天大樓現場秀」(Skyscraper Live)直播。不過因天候不佳，決定延後一天，也就是美西時間24日晚間（台灣時間25日上午）繼續挑戰。

霍諾德出生於沙加緬度，曾就讀過柏克萊加大。「舊金山 紀事報」報導，挑戰攀登「台北101大樓」，對這位以攀登全球最具挑戰性的岩壁、以建立自身職涯與聲譽的攀岩者來說，將與眾不同。不過，很久以前，霍諾德在一個陽光燦爛的舊金山下午，也曾在城市成功攀登。

2014年，霍諾德在舊金山拍攝了一段影片，為舊金山健康保險 公司「Stride Health」宣傳，該公司專門為自由工作者和兼職人員提供保險。當時28歲的霍諾德住在他位於優勝美地國家公園的貨車裡，稱許Stride Health保險公司敢於為一名以高風險運動為職業的極限運動員提供保險。

在這段可在YouTube上觀看的五分鐘影片中，霍諾德帶領影片製作人進行了一次城市攀登之旅，並在一些知名景點展示了他令人驚奇的單人攀登技巧。

首先，他沿著克里西菲爾德公園(Crissy Field)的鋼梁雕塑攀爬，背景是金門大橋(Golden Gate Bridge)。然後，沿著藝術宮(Palace of Fine Arts)的混凝土柱、攀爬到屋頂雕塑「哭泣的女人」(Weeping Women)。

霍諾德在影片中表示，在城市裡攀登的感覺，有完全不同的刺激感受，對他來說是一種全新的體驗。他多年來一直在戶外進行全職攀岩，但在城市裡攀登，與以前熟悉的感覺非常不同，或者說是很新奇，或可說他以前從未做過類似的事情，或是所有一切都感覺有些獨特。

他在舊金山城市攀登活動的高潮，是攀登位在舊金山華埠附近加州街(California Street)一棟辦公大樓的磚牆。他從人行道出發，僅穿著短褲、T恤、攀登鞋和一包粉袋，自己一步步攀登六層樓，最後到達樓頂。

霍諾德的職業生涯和聲譽自此之後持續飆升，並在2017年以無繩徒手獨攀優勝美地國家公園花崗巨石酋長岩(El Capitan)、攀登內容被拍成影片「赤手登峰」(Free Solo)，該片榮獲奧斯卡最佳紀錄片獎之後，達到了巔峰。

然而，他早在2014年來舊金山城市攀登的那一天，就已將目光投向台灣那座101層的摩天大樓，希望嘗試獨自攀登。

霍諾德在宣傳影片表示：「我第一次親眼看到台北101時，覺得這看起來太棒了，啊，就像一個驚人1700英尺高的梯子一樣(The first time I saw Taipei 101 in person, I was like, awww, that looks awesome — the way an amazing 1,700-foot ladder would look.)。」