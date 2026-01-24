超級盃倒數 李維球場升起官方旗幟 NFL名人史蒂夫‧楊等見證

我的頻道

記者龔玥╱聖荷西報導
聖塔克拉拉李維球場升起超級盃官方旗幟。(取自聖塔克拉拉縣府官方臉書)
距離比賽正式登場尚有數周，超級盃的倒數氣氛已率先在南灣升溫。聖塔克拉拉縣的Levi's Stadium外22日升起超級盃官方旗幟，象徵賽事籌備進入關鍵階段，多位嘉賓出席見證，其中包括NFL名人堂傳奇四分衛史蒂夫‧楊（Steve Young）。

楊曾於1995年率領舊金山49人隊奪下超級盃冠軍，當天並與聖塔克拉拉消防局人員一同協助升旗，為活動增添象徵意義。他也分享了自己對超級盃的感受，指出這場比賽不僅是體育盛事，更可能在短短幾個小時內改變球員與相關人員的人生。

楊表示，灣區擁有深厚的美式足球歷史，包括沃爾許（Bill Walsh）打造的西岸進攻體系，以及49人隊多次奪冠的輝煌紀錄，因此在超級盃60周年之際重返灣區，別具意義。

主辦單位表示，升旗儀式同時象徵超級盃60倒數正式展開，也是一系列相關活動的起點。市府官員指出，聖塔克拉拉對於能在2026年主辦這項國際級體育盛事感到振奮，並已規畫多項橫跨一整年的活動與慶祝方案，結合體育、文化與社區參與，迎接來自全美及世界各地的球迷。

這也是Levi's Stadium再次成為超級盃主場。上一次49人隊奪得超級盃冠軍時，正是由史蒂夫‧楊擔任四分衛。隨著超級盃官方旗幟高掛球場外，南灣正式進入超級盃倒數階段，這場結合歷史、榮耀與期待的體育盛典，也逐步走進人們的日常視野。

