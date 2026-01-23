羅偉攜手司嘉怡推新法案 加重打擊街頭飆車與非法車聚

羅偉攜手州眾議員司嘉怡推新法案，加重打擊街頭飆車與非法車聚。（記者李怡/攝影）

為遏止近年頻繁發生的街頭飆車（sideshow）與非法車聚行為，羅偉 市長23日宣布，將與州眾議員 司嘉怡（Catherine Stefani）合作推動新立法，進一步強化執法工具並加重違法後果，以保障市民與社區公共安全。

市長辦公室指出，相關法案為加州 眾議會第1588號法案（AB 1588），由司嘉怡提出、羅偉擔任提案贊助人，目的是補足現行法律漏洞，使警方得以更有效應對組織化、反覆發生的街頭飆車活動。

羅偉表示，市民有權在自己的社區中感到安全，「這項立法關乎公共安全，也關乎問責。我們要確保舊金山的街道屬於居民，而不是危及生命的魯莽行為。」他強調，市府將持續動用一切可用工具，杜絕危險飆車行為。

法案重點內容包括：將常被用於街頭飆車或封街表演的機車與越野摩托車納入處罰範圍；若飆車行為造成他人嚴重人身傷害，肇事駕駛可面臨重罪指控；同時，對於重複違規者，法案也授權更嚴格的車輛拖吊與扣押處分，以形成實質嚇阻效果。

司嘉怡指出，街頭飆車已使城市道路成為危險地帶，不僅威脅居民與旁觀者安全，也增加第一線救援人員的風險。「AB 1588 將為執法人員提供必要工具，建立真正有效的後果，讓這類危險行為不再被容忍，」她說，並感謝市長與警方在公共安全議題上的合作。

市警察局亦對新法案表達支持。警察局長劉力一（Derrick Lew）表示，非法飆車活動高度危險，警方除即時取締外，也持續進行後續調查與車輛扣押，「感謝市長與州眾議員推動立法，讓警方在執法與追責上有更多工具。」

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）指出，在華埠、北岸等高密度住宅與商業混合社區，街頭飆車不僅造成交通癱瘓，也直接威脅居民、小商戶及緊急救援通道的安全。新法案有助於補足執法漏洞，讓城市能更有效保護社區。

羅偉上任後已將打擊街頭飆車列為公共安全施政重點之一。去年12月，他簽署涉及飆車的輕罪罰款提高一倍。市府數據顯示，在一系列治安與執法措施推動下，羅偉就任第一年後，全市犯罪率已下降近三成。