不只流感 灣區多種病毒正大規模傳播

編譯組／綜合報導
舊金山灣區正高發包括流感在內的多種病毒。（取自Pexels）
舊金山灣區正高發包括流感在內的多種病毒。（取自Pexels）

如果你覺得身邊所有人都被咳嗽、感冒和流鼻涕困擾，這絕非你的錯覺。媒體SFGATE報導，根據汙水監測數據，舊金山灣區目前正有多種病毒（不僅限於流感）在接近季節峰值水平傳播。

加州公共衛生廳數據顯示，儘管較去年12月底的季節峰值有所回落，該地區季節性流感（seasonal flu）活動仍持續處於較高水平。

但如今其他冬季呼吸道病毒的檢出率正持續攀升。包括呼吸道融合病毒（respiratory syncytial virus）和人類間質肺炎病毒（human metapneumovirus）在內的這些病毒，可引發與流感相似的症狀，如咳嗽、發熱、身體痠痛和畏寒。汙水監測數據顯示，這兩種病毒雖在冬季普遍存在，但本月在紅木城和巴洛阿圖已達季節峰值，目前在舊金山也呈高水平傳播。灣區RSV檢測陽性率約為6%，較一月初6.3%的季節峰值略有下降。

舊金山傳染病專家甘地博士（Dr. Monica Gandhi）指出，今年冬季堪稱呼吸道疾病的「高發季」。「若你感覺周圍人都生病了，事實就是如此，」她向SFGATE表示。

甘地指出，新冠肺炎（COVID-19）和季節性流感已有抗病毒療法，RSV患兒也可使用單克隆抗體（monoclonal antibodies）治療。但大多數感染RSV或人類間質肺炎病毒的成年人，仍需居家通過非處方退燒藥和補液緩解症狀。

甘地表示，後疫情時代雖在推動研發更有效的治療方案，但目前除休息和支持性護理外，仍缺乏針對這些常見疾病的治療手段。「我們期待未來能獲得可用的抗病毒藥物，」她坦言，「但現階段若無特定抗病毒藥物可用，生病時就該居家休養。」

她建議出現華氏102度以上高燒、呼吸困難、持續咳嗽或痰液呈綠色等症狀者及時就醫，以確認是否需要抗生素治療或住院進一步診療。她特別指出，冬季呼吸道病毒感染者在免疫系統「防禦機制崩潰」後極易繼發細菌感染。

「1918年流感大流行中，許多年輕男性並非死於流感本身，」她解釋道，「而是因流感損傷肺部後疊加細菌性肺炎致死。」

流感 舊金山 灣區

