「惡血」荷姆斯拚減刑 請求川普赦免

編譯組／綜合報導
已被定罪入獄的Theranos公司創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)請求川普總統提早將她從監獄釋放。(美聯社)
已被定罪入獄的Theranos公司創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)請求川普總統提早將她從監獄釋放。(美聯社)

聲名不佳且已被定罪入獄的Theranos公司創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)，已正式請求川普總統提早將她從監獄釋放，她尚有近六年刑期未服完。

彭博社(Bloomberg)報導，荷姆斯上月請求川普，減免她因欺詐投資人投資她創辦之血液檢測新創公司、而被判處的11年刑期。根據「lawyeroyer.com」網站上發布的存檔副本，她的申請於去年12月中旬出現在司法部的資料庫。

荷姆斯於2022年在加州聖荷西的審判被定罪之後，法官於2023年5月命令她支付4億5200萬美元的賠償金。若川普減免她的刑期，她仍需支付賠償金並繼續接受緩刑。若她獲得赦免，這些義務將不適用。

白宮正在審查數千份赦免申請，其中包括對沖基金「Archegos Capital Management」韓裔美人創辦人Bill Hwang的赦免申請。他因其360億美元的家族辦公室倒閉、而被定罪判刑18年。

上周，川普赦免超過20人，其中包括數名被判罪的白領犯罪者。川普表示，他正在運用他的不受制約赦免權(unchecked clemency powers)、導正刑事司法系統中針對那些因政治原因被起訴者的濫用職權行為。但批評人士認為，他是濫用這項程序，並破壞檢察官的工作。

荷姆斯的律師並未立即回應置評請求。

白宮表示，不對潛在的赦免請求發表評論，並強調總統是所有赦免或減刑的「最終決定者」(the final decider)。

荷姆斯現年41歲，有2名幼子，目前在休士頓西北部的一所低安全級別監獄服刑。她已請求判處她刑期的法官，替她減免超過兩年服刑時間。根據聯邦監獄管理局網站，她將於2031年12月30日獲釋。

去年，聯邦上訴法院駁回了她推翻欺詐罪判決的請求。法院也維持對她的前商業夥伴暨戀人巴爾瓦尼(Ramesh “Sunny” Balwani)的定罪，以及兩人必須向14名受害者支付的賠償金。

憑藉著荷姆斯的名人光環，他們創辦的矽谷新創公司，估值一度高達90億美元。但公司在偵測技術被曝光失敗後倒閉。這起事件也催生了相關書籍、電影和播客等。

去年11月，聖荷西信使報報導，荷姆斯在社群媒體平台「X」發文，稱自己無罪並支持川普的政策。

