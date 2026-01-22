聖荷西市長馬漢評估參選州長 發簡訊測支持度

聖荷西市長馬漢曾說，他「正認真考慮參選州長」。（記者龔玥╱攝影）

在外界盛傳聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）正評估角逐加州 州長之際，近日出現一份以簡訊方式進行的探索性民調 ，試圖測試選民對其參選州長的支持度。

San Jose Spotlight報導，這份長達數十題的問卷將馬漢描述為一名具有勞工階級背景、同時擁有科技產業經驗的民主黨人。

民調簡訊強調，馬漢支持墮胎權、槍枝安全與環境保護，同時主張稅金使用的問責制與公共安全，包括增加警力，以及為願意接受安置的無家可歸者提供更多庇護與服務。問卷進一步詢問受訪者，這樣的立場是否會讓他們更可能或更不可能投票支持馬漢參選州長。

目前尚不清楚這份民調由誰委託、經費來源為何。市長辦公室代表亦未回應有關民調來源的提問。不過，馬漢本人表示，他「正認真考慮參選州長」，原因在於他認為加州需要在無家可歸、犯罪與生活成本等問題上，提出更具體且務實的解方。

分析指出，聖荷西歷來難以培養出具競爭力的州長候選人，過去僅有前市長李卡多（Sam Liccardo）與峰田良雄（Norm Mineta）成功轉戰聯邦層級政壇。然而，過去兩年來，馬漢在強調專注市政工作的同時，頻頻登上全州電視新聞節目，與州長紐森 （Gavin Newsom）在多項議題上交鋒，逐步累積知名度。

馬漢曾因支持加重竊盜刑責的第36號提案、以及主張對拒絕庇護的無家可歸者採取強硬執法立場而引發爭議，也曾公開嘲諷紐森試圖以社群媒體對抗川普政府的作法。他同時將自己定位為反對民主黨「浪費性支出」的改革派，但在反對加州擬議中的億萬富翁稅議題上，仍與紐森立場一致。

政治學者指出，即便尚未正式宣布參選，這類探索性民調本身也可能具有募款功能。民調結果可用來向大型捐款人展示馬漢具備一定的全州能見度，但若真要參選，龐大的募款需求仍將是一大挑戰。

若馬漢宣布參選，未來州長初選戰局將更加激烈，潛在對手包括聯邦眾議員史瓦威爾（Eric Swalwell）、前眾議員波特（Katie Porter）、前州主計長余淑婷（Betty Yee）、州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）、前衛生與公共服務部長貝西拉（Xavier Becerra）、前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）以及富豪史泰爾（Tom Steyer）等人。