H Mart超市全美最大旗艦店落腳佛利蒙 將設美食廣場

編譯組／綜合報導
H Mart計畫在佛利蒙開設大型旗艦店，內設美食廣場。（本報檔案照）
H Mart計畫在佛利蒙開設大型旗艦店，內設美食廣場。（本報檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，H Mart超市計畫在佛利蒙（Fremont）開設一家旗艦店。該公司高管周二（20日）表示，該店將作為亞洲連鎖超市的樣板店，引入若干創新功能。

該店將位於880號州際公路與Auto Mall Parkway交匯處附近。據H Mart與負責管理該店所在Pacific Commons 商業中心的房地產公司Vestar聯合披露，新店將採用雙層設計，除提供豐富食品雜貨外，還將設有美食廣場及堂食餐廳。

Vestar發言人李察斯(Carli Richards)說︰「一層為食品雜貨區，二層則包含美食廣場、酒吧、餐廳及公共休閒空間。」

Vestar租賃副總裁赫恩（Rick Hearn）表示，這家旗艦店將進一步鞏固Pacific Commons 作為北加州頂級零售目的地的地位，推動其持續轉型為真正的購物、餐飲和娛樂綜合區。

據商業地產公司Lockehouse發布的營銷手冊顯示，Pacific Commons 規畫圖表明H Mart將入駐Christy街43782號原Kohl′s百貨舊址。

營銷傳單顯示，H Mart將與Burlington和Nordstrom Rack折扣店毗鄰開業。手冊中標註該原Kohl′s舊址的H Mart門店為「即將開業」。

H Mart總裁Brian Kwon表示：「我們致力於通過亞洲傳統、美食與文化豐富人們的生活。新店址標誌著我們開啟嶄新篇章。」

阿拉米達縣登記處文件顯示，一家與房地產公司及H Mart高管有關聯的East Coast集團以略低於1830萬美元的價格購得這家已關閉的Kohl′s門店。

Brian Kwon強調：「通過融合高端餐飲與社區空間，我們將打造美食愛好者的頂級目的地，讓不同族裔的鄰里朋友在此相聚。我們的首要目標是為佛利蒙社區提供便捷的一站式購物體驗、優質食品與服務。」

新店計畫於今年年底前動工。新店總面積約9萬8000平方呎。

2017年，H Mart在聖荷西開設首家北加州門店。

佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）說：「對閒置的大型零售空間的創新再利用，彰顯了本市將空置商業地產改造為創造就業、完善配套、提升社區價值的戰略承諾。」

由Heitman公司持有、總部位於鳳凰城（Phoenix）的Vestar集團管理的Pacific Commons 購物中心，匯聚了Target、好市多（Costco）、T.J. Maxx、Nordstrom Rack折扣店及Sephora等55餘家零售商與餐飲品牌。

「我們正積極適應消費者購物偏好，致力於引入充滿活力的體驗式目的地概念店，為購物中心注入活力並服務更廣泛社區，」赫恩強調。

加州 房地產 聖荷西

H Mart 北加州Fremont打造史無前例的雙層最大旗艦店

中國零售巨頭 名創優品17日進駐佛利蒙Pacific Commons購物中心

佛利蒙市93歲翁槍殺86歲妻 阿縣檢方起訴

佛利蒙93歲老翁槍殺86歲妻子 已正式被起訴

佛利蒙今年首起凶案 93歲老人槍殺配偶後自首

