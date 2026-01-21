全美熱門房市都會區預測 灣區僅聖荷西進前10

聖荷西地區在全美50個最大的都會區中排名第五。(谷歌地圖)

舊金山 未躋身Zillow 2026年全美十大最熱門房市都會區預測榜單，但灣區有一個都會區排到第五名。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，對舊金山的購屋者來說，這或許是個意外的消息，因為AI的蓬勃發展已經引發了金山部分地區的激烈競價。但更令人驚訝的是：聖荷西 地區的排名遠超舊金山，在全美50個最大的都會區中排名第五。

聖荷西都會區由聖塔克拉拉縣和聖比尼度縣組成，與洛杉磯地區一起，是西海岸僅有的兩個進入前十名的地區。而舊金山地區（包括馬連縣、聖馬刁縣和阿拉米達縣）則排名第38。

排名靠前的市場大多並非沿海大都市或陽光帶的度假勝地。相反，榜單上包括一些美國降雪量最大、經濟較蕭條的地區，例如紐約州水牛城（Buffalo）、康乃狄克州哈特福德（Hartford）和威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）。

當然，聖荷西和舊金山的排名都比去年有了顯著提升，去年它們幾乎墊底。 Zillow的年度排名並非僅基於價格成長。相反，它旨在表明哪些市場的購房競爭最為激烈。

可負擔性是這種競爭的重要組成部分，這也解釋了為什麼十大最熱門都市區中有七個位於相對經濟實惠的東北部內陸地區。在排名第一的康乃狄克州哈特福德，購屋者可以用在聖荷西地區購買一套普通住宅的價格買到四套房產。這意味著東北郊區的潛在購屋者群體更大，而舊金山或聖荷西的房屋往往只有富人才能負擔得起。

此外，Zillow高級經濟學家Kara Ng表示，西海岸和東北部都面臨著住房庫存短缺的問題–但與加州 不同的是，東北部有許多相對便宜的都會區，距離波士頓和紐約等經濟強市不遠。相較之下，加州沿海都會區的住房供應出了名的緊張，這推高了房價，加劇了競爭，除了中谷的城市之外，幾乎沒有其他選擇。

加州家庭如果難以在預算範圍內找到合適的房子，往往不得不徹底離開加州。此外，高企的抵押貸款利率也導致全美房源短缺，許多潛在的賣家不願放棄低利率而搬遷。