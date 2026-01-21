源於柏克萊Peet's Coffee 月底前關閉金山多家門市

Peet's Coffee創立於1966年，圖為柏克萊市中心的首家門市。（記者王子涵／攝影）

Peet's Coffee本月將關閉多家舊金山 門市。這家起源於柏克萊的咖啡 連鎖品牌表示，相關調整與公司整體長期發展策略及市場環境有關，關店行動預計於1月底前完成。

Peet's Coffee並未公布確切關閉門市數量與名單。不過，據媒體The Standard向店員查證後確認，位於卡斯楚區（Castro）的市場街2257號，以及波克谷（Polk Gulch）Polk街2139號門市，均將於1月31日歇業。

另據紀事報的報導，位於科爾谷（Cole Valley）Cole街919號的門市也將關閉，但該店員工未對相關消息發表評論。

Peet's Coffee創立於1966年，公司發言人表示，品牌在「堅守品質與傳統的同時，也將擁抱創新與成長的新機會」。Peet's隸屬於JDE Peet's，該公司為全球最大上市咖啡企業，在美國市場旗下品牌還包括Mighty Leaf、Stumptown及Intelligentsia Coffee。

此次關店消息，正值母公司即將易主之際。上周，全球飲料巨頭Keurig Dr Pepper宣布，以全現金方式提出約180億美元收購JDE Peet's。該交易預計於今年第二季完成，並規畫將合併後的企業分拆為兩家上市公司，一家專注咖啡業務，另一家則主打Dr Pepper及其他飲料品牌。

Peet's Coffee於周二發表聲明：「公司已做出艱難決定，將於2026年1月底前關閉部分Peet's Coffee門市。這些調整反映出我們在當前市場條件下，重新對齊長期成長優先順序的努力。」

根據Peet's官網資料，該品牌目前在全美擁有逾280家門市，其中大灣區 多達135家，是其最大單一市場。