我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

源於柏克萊Peet's Coffee 月底前關閉金山多家門市

舊金山訊
Peet's Coffee創立於1966年，圖為柏克萊市中心的首家門市。（記者王子涵／攝影）
Peet's Coffee創立於1966年，圖為柏克萊市中心的首家門市。（記者王子涵／攝影）

Peet's Coffee本月將關閉多家舊金山門市。這家起源於柏克萊的咖啡連鎖品牌表示，相關調整與公司整體長期發展策略及市場環境有關，關店行動預計於1月底前完成。

Peet's Coffee並未公布確切關閉門市數量與名單。不過，據媒體The Standard向店員查證後確認，位於卡斯楚區（Castro）的市場街2257號，以及波克谷（Polk Gulch）Polk街2139號門市，均將於1月31日歇業。

另據紀事報的報導，位於科爾谷（Cole Valley）Cole街919號的門市也將關閉，但該店員工未對相關消息發表評論。

Peet's Coffee創立於1966年，公司發言人表示，品牌在「堅守品質與傳統的同時，也將擁抱創新與成長的新機會」。Peet's隸屬於JDE Peet's，該公司為全球最大上市咖啡企業，在美國市場旗下品牌還包括Mighty Leaf、Stumptown及Intelligentsia Coffee。

此次關店消息，正值母公司即將易主之際。上周，全球飲料巨頭Keurig Dr Pepper宣布，以全現金方式提出約180億美元收購JDE Peet's。該交易預計於今年第二季完成，並規畫將合併後的企業分拆為兩家上市公司，一家專注咖啡業務，另一家則主打Dr Pepper及其他飲料品牌。

Peet's Coffee於周二發表聲明：「公司已做出艱難決定，將於2026年1月底前關閉部分Peet's Coffee門市。這些調整反映出我們在當前市場條件下，重新對齊長期成長優先順序的努力。」

根據Peet's官網資料，該品牌目前在全美擁有逾280家門市，其中大灣區多達135家，是其最大單一市場。

咖啡 灣區 舊金山

上一則

國會選區畫分提案 共和黨促最高院阻止

下一則

「移動中的舊金山」攝影展市府大樓登場 回顧公共交通系統演進

延伸閱讀

咖啡喝錯時間=保健品白吃 專家曝最佳飲用時段

咖啡喝錯時間=保健品白吃 專家曝最佳飲用時段
7-11推出「一杯2000元手沖咖啡」台灣超商搶攻黑金市場

7-11推出「一杯2000元手沖咖啡」台灣超商搶攻黑金市場
紀念金恩博士 南灣警界搭MLK專列參加金山遊行

紀念金恩博士 南灣警界搭MLK專列參加金山遊行
首位亞裔加州小姐 柏克萊學生章以琳：選美讓我走出舒適圈

首位亞裔加州小姐 柏克萊學生章以琳：選美讓我走出舒適圈
「藍領富翁」崛起 柏加大畢業會計師轉當水電工 月收翻3倍

「藍領富翁」崛起 柏加大畢業會計師轉當水電工 月收翻3倍

熱門新聞

今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

2026-01-13 19:58
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲