2天犯下114起 聖荷西砸車窗竊盜案嫌犯落網

警方提供的嫌疑人照片。（聖荷西警局提供）

聖荷西 警察局表示，2025年11月8日至9日期間，市內四處多戶住宅社區接連發生大規模汽車破窗竊盜案件，共計114起，警方經過數月追查後，已鎖定並逮捕涉案嫌犯。

警方指出，案件發生地點包括Cres Village Circle 300號街區、Iron Point Drive 3400號街區、Casa Verde Street 3700號街區，以及Baypointe Parkway 100號街區。初步調查顯示，一名成年男子進入住宅社區停車場，對多輛車輛行竊，並在警方到場前逃逸。不少民眾得知嫌犯在兩天內破壞上百輛車感到震驚。

聖荷西警察局竊盜組隨後展開深入調查，確認嫌犯為里維拉（Ramses Hernandez Rivera）。警方取得逮捕令與搜索令時，嫌犯已因另一宗無關案件被關押於聖塔克拉拉縣主監獄，警方隨即就多起汽車竊盜案將其正式逮捕。2026年1月14日，警方在嫌犯的住所執行搜索令，查獲與案件相關證物。聖塔克拉拉縣地方檢察官辦公室已對嫌犯提出多項汽車竊盜指控。

聖荷西警察局長約瑟夫表示，這名嫌犯的行為讓超過百名受害者感到恐慌，「他以為自己的行徑不會被發現，但現在必須為傷害聖荷西社區付出代價。」市長馬漢則強調，聖荷西之所以能成為全美最安全的大城市之一，正是因為對犯罪「零容忍」，並感謝警方的努力讓居民安心。市經理珍妮佛・麥奎爾也指出，此案展現警察、地方檢察官辦公室與社區合作的重要性，市府將持續以公共安全為優先。